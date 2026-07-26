CORTIS宿舍遭非法入侵！2名中國籍私生飯躲公寓　遭警方當場逮捕

人氣男團 CORTIS 在25日「KMA 2026」上一舉拿下兩個大獎之外，他們的宿舍卻遭人非法闖入並被警方逮捕，引發熱議。

根據 TV朝鮮 24日報導，首爾龍山警察署於23日凌晨2時左右，在現場逮捕了涉嫌非法闖入 CORTIS 住處的兩名中國籍女子。

此案是在經紀人發現宿舍大門敞開、行李遭到損壞後報警，警方隨即展開調查，並在公寓其他樓層發現躲藏的兩名私生飯。嫌疑人表示，她們是透過網路社群媒體購買到成員住處的位置資訊，但否認損壞物品及闖入屋內等相關責任。



此前，所屬公司曾表示，成員不僅遭人安裝位置追蹤裝置，還曾發生非法闖入住處等事件，並預告將採取強硬法律措施。然而，即使公司已發出警告，類似犯罪行為仍再次發生，也引發外界對藝人安全的擔憂。

另一方面，CORTIS 是 BigHit Music 繼 BTS & TXT 後，時隔約6年推出的五人男子團體。最近他們發行第二張迷你專輯主打歌〈REDRED〉，該曲已連續90天蟬聯韓國 Apple Music「Today's Top 100」排行榜冠軍，創下今年發行歌曲中最長時間蟬聯冠軍的紀錄。



最新近況，則是在25日舉行的「KM Chart Awards 2026」（KMA 2026），一舉拿下大獎之一的「年度唱片（RECORD OF THE YEAR）」，以及本賞「ULTIMATE 12」，勇奪雙冠王。去年被譽為「超級新人（Super Rookie）」的他們，在海內外橫掃各大新人獎，如今再度獲獎，也證明團體地位已迅速提升。



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