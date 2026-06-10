李相二新戏《杀手妈咪》化身热血刑警！对决孔晓振「私刑正义」引爆期待

演员李相二将透过新作《杀手妈咪》再度挑战演技变身啦！

预计於7月首播的MBC全新金土剧《杀手妈咪》中，李相二饰演南部警察署强力二组所属刑警李东进，将与观众正式见面。 本剧描写一名平凡职场妈妈日常背后所隐藏的双重生活，是一部动作张力十足的作品。



「李东进」是个比任何人都更理解犯罪被害者伤痛的人物。 他怀抱著在法律框架内实现正义的坚定信念，一路追踪身分不明的神秘杀手「Kingfisher」，逐渐站上事件的核心。这次李相二将与孔晓振、郑准元、成东镒同台飙戏。 孔晓振饰演白天是上班族、夜晚则铲除罪犯的杀手「柳宝娜」; 郑准元饰演她的丈夫、同时也是探查报导记者「权泰成」; 而成东镒则扮演帮助柳宝娜的职场上司「金峰八」，成为剧中重要支柱。李东进作为追捕Kingfisher的刑警，将与柳宝娜形成尖锐对立，势必为剧情增添紧张感。 以法律与正义为信念的刑警，与选择私刑制裁的杀手之间的冲突，预计将成为本剧最大看点。



李相二近期才在Netflix影集《猎犬》第二季中饰演洪偶镇，留给全球观众深刻印象。 此外他特别出演的人气剧《菜鸟伙房兵》即使戏份不多也存在感十足。



《杀手妈咪》由《背著善宰跑》、《Times》等剧的导演尹钟镐，与《Ghost Doctor》、《名不虚传》的编剧金恩熙联手打造，早已话题十足。 原著网路人气居高不下，翻拍消息一出便备受期待。

已在各类型作品中证明自己实力的他，这次透过《杀手妈咪》又将展现怎样的全新面貌呢？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻