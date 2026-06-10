近期四部韓劇口碑炸裂！《王室死對頭》奪冠《鐵拳教育》強勢霸榜《新進社員姜會長》話題性狂飆

大家最近是不是完全感受不到劇慌呢？因為好幾部on檔韓劇都太太太好看了啦！！！

9日，Good Data Corporation 公布6月第1週 TV-OTT 綜合話題性調查，Netflix《鐵拳教育》在電視劇類別中以第2名開局。

該劇在公開首週就達到 54,881 分話題性成績，是2026年 Netflix 上線的原創劇中開播最高紀錄，同時也位居歷代 TV-OTT 劇集開播話題性第12名。在新聞與影片部門也雙雙拿下第1名。



特別是在演員話題性方面也表現亮眼。金武烈拿下出演者部門第1名，緊接著是秦基周（第5名）、李星民（第8名）、表志勳（第9名），主要演員全員進入前10名，氣勢非凡。



Good Data Corporation 資料元PD分析表示：「網友反應中正面比例很高，出現『痛快』、『看了超過癮』等評價，同時對現實問題的共鳴與討論也持續延燒。」並指出「對第二季的期待也相當高」。

電視劇部門第1名則由 SBS《我的王室死對頭》蟬聯。主演林知衍與許楠儁分別在演員話題性中排名第2與第3，張勝祖排名第6，持續穩坐電視劇類型的冠軍寶座。



第3名則是 TVING《菜鳥伙房兵》。該劇自開播後連續4週維持3萬分以上話題性，展現強勁實力。朴志訓在演員排名第4、李相二則位居第10。



JTBC《新進社員姜會長》的上升趨勢也相當明顯，與開播首週相比話題性上升70.2%，李濬榮在演員部門排名第7。



此外，ENA X Disney+《醫到孤島愛上你》、Netflix《超能路人甲》、MBC《大叔再出招》、TVING《柔美的細胞小將3》、KBS2《愛情處方箋》、Coupang Play《浪漫的絕對值》依序位列第5至第10名。



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