近期四部韩剧口碑炸裂！《王室死对头》夺冠《铁拳教育》强势霸榜《新进社员姜会长》话题性狂飙

大家最近是不是完全感受不到剧慌呢？因为好几部on档韩剧都太太太好看了啦！！！

9日，Good Data Corporation 公布6月第1周 TV-OTT 综合话题性调查，Netflix《铁拳教育》在电视剧类别中以第2名开局。

该剧在公开首周就达到 54,881 分话题性成绩，是2026年 Netflix 上线的原创剧中开播最高纪录，同时也位居历代 TV-OTT 剧集开播话题性第12名。在新闻与影片部门也双双拿下第1名。



特别是在演员话题性方面也表现亮眼。金武烈拿下出演者部门第1名，紧接著是秦基周（第5名）、李星民（第8名）、表志勋（第9名），主要演员全员进入前10名，气势非凡。



Good Data Corporation 资料元PD分析表示：「网友反应中正面比例很高，出现『痛快』、『看了超过瘾』等评价，同时对现实问题的共鸣与讨论也持续延烧。」并指出「对第二季的期待也相当高」。

电视剧部门第1名则由 SBS《我的王室死对头》蝉联。主演林知衍与许楠儁分别在演员话题性中排名第2与第3，张胜祖排名第6，持续稳坐电视剧类型的冠军宝座。



第3名则是 TVING《菜鸟伙房兵》。该剧自开播后连续4周维持3万分以上话题性，展现强劲实力。朴志训在演员排名第4、李相二则位居第10。



JTBC《新进社员姜会长》的上升趋势也相当明显，与开播首周相比话题性上升70.2%，李浚荣在演员部门排名第7。



此外，ENA X Disney+《医到孤岛爱上你》、Netflix《超能路人甲》、MBC《大叔再出招》、TVING《柔美的细胞小将3》、KBS2《爱情处方笺》、Coupang Play《浪漫的绝对值》依序位列第5至第10名。



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