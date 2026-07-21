《鐵拳教育》第二季確定啟動，原著還有「未爆彈」等著拍！金武烈不排除「打更大」

全球劇迷注意了！改編自人氣同名網漫、在Netflix上掀起熱烈討論的韓式動作爽劇《鐵拳教育》，正式宣佈將籌拍第二季！

據韓媒《體育東亞》的獨家消息，製作團隊已著手進行後續季度的相關討論，雖然具體的拍攝時間表與演員陣容尚未定案，但方向已明確鎖定延續第一季的熱血故事線。

這部堪稱「以暴制暴」代名詞的話題作品，背景設定在一個虛構的「教權保護局」機構。劇情描述這個神秘組織空降進入體制崩壞的校園，專門教訓那些逾越界線的惡質學生、恐龍家長與失格教師。劇中由實力派男星金武烈飾演的主角，以拳拳到肉的硬派動作場面，搭配遊走法律邊緣的私刑正義，迅速抓住觀眾眼球。



而《鐵拳教育》的成績單也確實漂亮，不僅一舉衝上Netflix非英語影集排行榜冠軍，更在全球市場持續穩坐前段班，紮實證明了這部作品的「續命」潛力。加上第一季結尾留下的震撼伏筆——最終回結局明顯暗示全新案件的開端，讓許多劇迷在第一時間就大膽預測：「這擺明了是為了第二季鋪路！」



當然，故事素材完全不是問題。原著漫畫中還有大量第一季未登場的案件與角色等著被翻拍，預計在接下來的季數中，將把視角拉得更廣，深入探討更多面向的教育現場亂象。粉絲們，準備好再次迎接這股鐵拳旋風了嗎？敬請鎖定後續官方動態！

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