這肌肉辣度爆表！BTOB李旼赫登2026 WATERBOMB大秀冰塊腹肌，「胸震熱舞」引全場尖叫

男團BTOB成員李旼赫（HUTA）於 24 日登上「2026 首爾潑水音樂節（WATERBOMB SEOUL 2026）」，以頂級視覺與火辣身材讓全場氣氛瞬間沸騰！

自 2023 年以 BTOB 完整體登台為開端，李旼赫隨後在 2024、2025 年皆接連受邀參戰，早已成為 WATERBOMB 的標誌性代表人物。今年他也毫無例外地華麗回歸演出陣容，再次奠定「濕身男神」的超強存在感。



李旼赫一開場便帶著華麗舞團震撼亮相，帶來充滿能量的 Solo 曲《BOOM》與節奏洗腦的《Bora》，瞬間壓倒全場。隨後，他帶來 BTOB 經典紅曲《Only One for Me》與《Missing You》，在大暑天裡注入滿滿清涼感，緊接著再以《Higher》將現場熱度推向最高潮！



而整場公演的最大高潮，無疑是李旼赫的「肌肉 Show Time」！只見他果敢脫去上衣，展露出清晰刻劃的深邃巧克力腹肌，幾乎「0 體脂」的冰塊盒線條堪比藝術雕塑。在傾瀉而下的水柱與燈光照射下，隨著動感節奏狂野舞動，極致養眼的視覺衝擊令全場粉絲尖叫聲不斷，直呼：「根本不知道眼睛該看哪！」



演出尾聲，李旼赫帶來最近發表的全新單曲《Icy & Spicy》和重型曲風的《KO (Rush ver.)》完美收尾，期間還熱情向台下粉絲發射水槍互動，引起全場尖叫連連，為今年的 WATERBOMB 舞台帶來了極致的雙贏演出。



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