秀英、鄭敬淏分手！14年情斷引熱議，洪錫天「放閃爆料」又被挖出！兩人前一天還在IG曬照...

少女時代成員秀英跟演員鄭敬淏驚傳分手，兩人結束長達14年的戀情，消息一出讓不少粉絲直呼「太可惜了」。 據韓媒報導，兩人因為行程越來越忙、聚少離多，自然而然就漸行漸遠，最後決定退回同事關係。

秀英所屬經紀公司跟鄭敬淏的公司也都證實：「兩人確實分手了，以後會當好同事。」這對情侶檔從2012年開始交往，2014年公開認愛後一直穩定交往，是演藝圈公認的長壽情侶，甚至常被傳結婚消息，如今分手讓許多粉絲都超震驚。

就在分手消息傳開後，藝人洪錫天過去在節目上的爆料又被網友挖出來討論。 洪錫天曾在《最近男人生活-新郎課程》中提到秀英親姊姊崔秀珍，開玩笑說：「秀英跟鄭敬淏感情還好吧？ 每次都來我店裡，還在那邊送戒指、送禮物。」語氣中充滿「嫉妒」。 崔秀珍當時也回應：「他們真的很好，兩個人很常送彼此禮物，已經戀愛12年了，換作一般人應該早就吵架了，但他們感情真的很好，都不會生氣。」



兩人分手的消息曝光前幾個小時，鄭敬淏還在IG上PO出愛犬「淏英」的照片，寫著「放屁精」。 這隻狗狗的名字其實是從兩人名字中各取一個字組成的，2020年他們還曾po出寫著「淏英、愛鳳（兩人的另一隻狗） 要長長久久在一起」的蛋糕，滿滿回憶讓粉絲看了超不捨。



而秀英則是在分手消息曝光前一天（8日），接連PO出好幾張近況照，照片中她露出燦爛笑容，看起來悠閒自在，無論是休閒T恤還是黑色洋裝都美翻，完全不受情變影響。





網友看到消息後紛紛留言：「交往那麼久居然分手了，好震驚」、「完全沒預料到」、「祝福兩人各自幸福」、「14年真的不容易啊」。

秀英跟鄭敬淏公開戀愛後，一直以來都是演藝圈模範情侶，兩人互相支持、感情穩定，沒想到最後還是沒能走進禮堂，讓不少一路看著他們走來的粉絲感到相當遺憾。 如今兩人決定整理好感情，各自專注在工作上，也希望大家能給予祝福。

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