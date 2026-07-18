《鐵拳教育》榮登Netflix 2026上半年最高人氣韓劇！上架一個月狂吸4820萬觀看，挑戰《魷魚遊戲》常青神話

Netflix 於 17 日發表「2026年上半年收視現況報告」，大熱韓劇《鐵拳教育》交出超狂成績單！

該劇於上月 5 日才首播，短短一個月內便瘋斬 4820 萬次觀看，強勢擠進全球總榜第 6 名，更橫掃非英語節目，榮登上半年韓劇之冠！目前熱度仍在飆升，被看好能接棒《魷魚遊戲》，挑戰歷代觀看次數第二高的韓劇神話。

《鐵拳教育》以虛擬機構「教權保護局」為核心，對教權崩壞現象展開強硬整治，大快人心的劇情引發無數共鳴與討論。目前，導演洪鍾燦與男主角金武烈皆已公開表達製作續集的強烈意願。



至於全球冠、亞軍，則由美劇《他和她的，謊》（1.04億觀看）與《柏捷頓家族：名門韻事》（1億觀看）奪得。今年新劇表現尤其亮眼，前十名中新 IP 就佔了一半。



Netflix透露，今年上半年非英語圈的作品佔了總觀看時間的三分之一以上，其中又以韓國影視內容的佔比最高。由金宣虎、高胤禎主演的《愛情怎麼翻譯？》以2860 萬觀看拿下第 19 名；申惠善、李浚赫主演的《莎拉的真偽人生》則以2580 萬觀看位列第 27。而長青熱賣作《魷魚遊戲》第 1 至 3 季的總觀看次數已累計高達6.04億次，展現了依舊不減的超高人氣。



同時，韓流內容的多樣性也相當值得關注，除了《鐵拳教育》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《單身即地獄》等熱門節目之外，《鯊魚寶寶（Baby Shark）》、《Bebefinn》、《Pinkfong》等兒童內容也保持著穩定的人氣。

受惠於會員增長與廣告大增，Netflix今年上半年的總觀看時間已突破 970 億小時，第二季度的營業額達到 125.6 億美元（約 18 兆 6051 億韓元），較去年第二季度增長了 13.4%，吸金力驚人！

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