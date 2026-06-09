宋江、李濬榮、張圭悧新劇《Four Hands》讀本照曝光！天之驕子自卑「相愛相殺」街頭叛逆兒，8月引爆音樂修羅場！

今年夏天最讓人心跳加速的青春風暴即將來襲！由宋江攜手李濬榮、張圭悧主演的 tvN 全新韓劇《Four Hands》（四手聯彈），今日（9日）首次公開演員齊聚一堂的劇本閱讀現場。 三位顏值天花板的主角一字排開，光是同框畫面就已經淨化眼球，超強的化學反應更讓全網劇迷集體暴動。

《Four Hands》以音樂天才雲集的藝術高中為背景，講述青春男女在友情、愛情以及殘酷競爭中逐漸成長的故事，即將於今年 8 月迎來首播。



去年10月剛剛退伍的宋江，在劇中飾演鋼琴家「姜飛傲」，是一名貴族家庭出身的鋼琴鬼才，但從未能夠獲得指揮家祖父的認可，在男二號「崔正耀」的音樂中感受到前所未有的震撼，進而感到自卑。 宋江以沉穩的語調細膩詮釋了角色追求完美的內心世界，以及對音樂的執著，特別是在與死對頭崔正耀對戲的場景中，更精準捕捉到了表面下暗流湧動的緊張感。



近期在多部作品中大放異彩的李濬榮，則飾演另一位天才鋼琴家「崔正耀」。 戲裡的他是個不加修飾、熱愛自由的叛逆少年，因為家庭債務被迫在街頭掙扎求生，卻在偶然觀賞音樂會後，被姜飛傲的演奏深深觸動，自此將對方視為救贖與夥伴。 李濬榮用充滿層次變化的語氣，完美預告了這個角色與宋江之間「不斷瘋狂碰撞、卻又不知不覺被彼此宿命般吸引」的微妙關係，這對「雙鋼琴男神」的化學反應絕對是本劇最大看點！



除了雙男主的精彩交鋒，前 fromis_9 成員張圭悧的加入更為這場音樂風暴注入了浪漫火花。 她化身為擁有敏銳聽覺的中提琴專業生「洪才仁」，在破碎不安的家庭中長大，從小就把用音樂治癒她的姜飛傲視為結婚對象。 怎料命運捉弄人，某天她卻意外被崔正耀的動人琴聲給勾走靈魂！張圭悧在現場用充滿愛意且活潑彈性的元氣能量，將角色對音樂的純粹熱情、以及夾在兩個男人之間的揪心搖擺演繹得淋漓盡致，存在感強烈，註定要讓觀眾跟著她一起陷入選擇障礙！



《Four Hands》製作團隊也大讚三位演員的默契配合令人印象深刻，彷彿是在合奏一首完整的樂曲。 這些擁有不同才華與色彩的年輕音樂家們相遇後，寂靜會產生怎樣的變化與成長，請大家拭目以待。

由音樂牽起緣分、描繪三位青春主角宋江、李濬榮、張圭悧相遇故事的 tvN 新劇《Four Hands》，將於今年 8 月迎來首播。

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