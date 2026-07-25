不敢自稱頂級巨星，李棟旭點名「全韓只有劉在錫配得上」！《殺人者的購物中心2》「死而復生」攜手金慧峻反擊，放話努力凍齡「拚第3季」

男神李棟旭於 23 日在首爾咖啡廳接受媒體聯訪，大方暢談重磅回歸的 Disney+ 原創影集《殺人者的購物中心 2》，更誠實吐露演藝生涯的真心話與獨到的綜藝哲學，展現超高 EQ 與親民魅力。

預算全面升級！李棟旭幽默笑喊：「多虧 Disney+ 爸爸」

首季於 2024 年上架後即橫掃全球、獲《紐約時報》與《時代雜誌》盛讚的《殺人者的購物中心》，時隔 2 年終於強勢回歸！第二季延續精彩劇情，講述順利完成嚴酷交接、正式成為代表的鄭智安（金慧峻 飾），與「死而復生」的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾），攜手對抗傭兵組織「巴比倫」的精采故事。



本季取景打破原有的倉庫限制，大規模擴展至海外外景、大海與船隻拍攝，場面與規格大幅提升。對此李棟旭不忘打趣笑稱：「多虧 Disney+ 增加了預算！」但他也不忘提醒觀眾看點：「雖然加入東亞傭兵後場面與看點都變大了，但故事本質依然是智安的成長，希望大家把焦點放在進灣是如何看著智安一步步蛻變。」



謙虛稱「沒資格當頂流」！點名全韓僅劉在錫配得上

前陣子李棟旭才透過 tvN 綜藝《鬼怪 10 週年旅行》帶給觀眾滿滿回憶殺，如今又以《殺人者的購物中心2》強勢霸屏，早已是公認的「A 咖男神」。然而面對「頂級演員」的讚譽，他卻連連擺手表示不敢當：「我不覺得自己處於頂尖位置，這種心態正是長久走下去的祕訣。」



李棟旭更直接吐露心中標準：「我心中真正的頂級巨星只有劉在錫哥！如果不是像他一樣能橫跨全世代、擄獲全國民心的人，真的很難把『頂尖』這個詞掛在嘴邊。」他還謙遜笑稱自己只是沒有長期休息、持續做好本份，「所以才在觀眾眼中混了個眼熟而已啦！」



不搶戲份展大將之風！親曝克服低潮秘訣

一向以「不執著戲份」聞名的李棟旭，在《殺人者的購物中心》系列中展現前輩風範，將功勞歸於金慧峻、表示真正的主角是她，還在電影《哈爾濱》中做了短暫的客串出演。李棟旭坦言，到了這個演藝資歷，再去貪圖戲份根本沒意義：「只要角色能發光發熱一次就夠了，最重要的是不斷挑戰新角色與新題材。」



李棟旭毫不吝嗇對「姪女」金慧峻的讚美：「第一季時有很多『聽好了，鄭智安』這句台詞，到了第二季智安成長了，反而會對叔叔說『聽好了，鄭進灣』！」至於大家最關心的第 3 季，李棟旭則表示：「這要看第二季的成績如何了！如果 Disney 再次邀約，我會努力做好管理、保持不老，等待再次回歸。」



談到長達數十年的演藝生涯，李棟旭坦言從未感受過「職業倦怠」，並分享獨門的低潮克服法：「當低潮來臨時，比起靜靜躲起來，更應該要多動起來！人既然出生了就該持續做點事，在挑戰新項目的過程中打破僵局，那個過程非常重要。」



樂當綜藝咖靠近觀眾！熱情拍戲不停歇

近年李棟旭在《藉口 GO》等綜藝節目中展現滿滿笑點，也透露了積極接綜藝的原因：「步入 40 歲後半後，覺得笑容和樂趣真的太重要了！做綜藝非常有趣，也能拉近與觀眾的距離。」

據悉，李棟旭在採訪前一天還在通宵拍攝 Netflix 新作《Love Affair》，幾乎毫無間斷地鞭策自己。正是這份對演戲的熱情與極度自律，讓人更加期待這位「男神代表」接下來的每一個步履！



此外，Disney+ 原創影集《殺人者的購物中心 2》已於 22 日正式開播，每週三更新 2 集，全劇共 8 集。



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