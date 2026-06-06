淚吻ending太感人！林知衍、許楠儁《我的王室死對頭》傾訴前世真情，張勝祖黑化使壞

昨晚的劇情真的一波三折！由林知衍、許楠儁主演的SBS奇幻浪漫劇《我的王室死對頭》第9集以全國收視率9.5%穩坐同時段第一，今晚兩人即將展開第一次正式約會，地點選在了韓劇始祖級的定情聖地——南山！不用猜也知道，這一定是追劇狂人瑞霜的主意XD

第9集裡，車世界（許楠儁 飾）追問申瑞霜（林知衍 飾）是否他夢裡的女子「姜團心」，瑞霜慌張之中表示否認。 世界在手術麻醉期間，前世記憶再度甦醒，夢到自己是「清軒大君」，醒來後告訴瑞霜：清軒大君一直深深愛慕著姜團心。

瑞霜一直誤以為清軒大君憎恨自己，直到聽到世界這番話，加上在博物館裡看到清軒大君親手繪製的美人圖，終於領悟到對方未能傳達的真心，決定自己也不再對世界隱真心瞞。



然而，眼看車世界逐漸獲得會長青睞，被邊緣化的反派崔門道（張勝祖 飾）徹底黑化，開始對二人挑撥離間。 世界懷著復雜不安的心情找到瑞霜，深情告白：「不管你是誰、從哪裡來，我全都相信。 所以，只看著我就好。」兩人在夜色中確認了彼此的心意，流淚擁吻在一起，超強的化學反應讓觀眾集體暴動！



今天公開的第10集裡搶先看影片中，瑞霜帶世界來南山約會，稱這裡是「戀人們的約會名所」，頭頭是道地細數多部韓劇都在這裡取景，包括《我叫金三順》、《花樣男子》等，粉紅泡泡直接拉滿~



然而下集預告依舊不讓人放心：崔門道脅迫瑞霜奶奶逼瑞霜合作，車會長也攤牌不希望瑞霜和世界在一起。 世界目睹瑞霜與崔門道私下牽扯，醋勁大發對著她怒吼，而受盡委屈的瑞霜也哭著反擊，指責世界更加傷人！《我的王室死對頭》每週五、六更新，海外觀眾可在Netflix同步追看！



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