BTS V化身小迷弟！開車聽到「這首歌」嗨翻，狂喊：我是SeeYa粉絲

防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）最近在個人Vlog中意外曝光「資深迷弟」身分，他對時隔15年再次合體回歸的女團SeeYa展現出超狂熱情，讓粉絲驚呼「原來偶像的偶像也是女團」！

日前，BTS官方YouTube頻道「BANGTAN TV」上公開了一則Vlog「ONE LUCKY DAY l V's VLOG」，V開車時突然聽到SeeYa的代表曲《愛的問候》，立刻眼睛一亮、跟著音樂興奮搖擺，整個人情緒超High。 他還對著鏡頭大喊：「SeeYa前輩們合體了！我真的是她們的粉絲啦！」真摯又激動的反應讓粉絲全笑翻。



SeeYa今年迎來出道20週年，帶著正規專輯《First， Again》強勢回歸。 主打歌《Stay》大膽挑戰電子舞曲風格，顛覆以往形象，加上先行曲《儘管如此，我們》雙雙衝進各大音源榜上位圈，證明她們的音樂實力依舊不容小覷。



不只音源成績亮眼，SeeYa的MV也話題不斷，找來知名舞者Aiki特別出演《Stay》，收錄曲《像春天一樣的你》影像也接連獲得關注。 綜藝節目更是跑好跑滿，從JTBC《新聞室》完整體出演開始，陸續登上SBS《我家的熊孩子》、MBC《Radio Star》、KBS2《The Seasons》和《不朽的名曲》等熱門節目，現場演唱實力和綜藝感同時爆發。



如今又獲得全球天團防彈少年團成員V的公開應援，SeeYa聲勢再攀高峰，她們也預告將繼續透過更多活動，寫下成功合體回歸的完美篇章。

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