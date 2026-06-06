泪吻ending太感人！林知衍、许楠儁《我的王室死对头》倾诉前世真情，张胜祖黑化使坏

昨晚的剧情真的一波三折！由林知衍、许楠儁主演的SBS奇幻浪漫剧《我的王室死对头》第9集以全国收视率9.5%稳坐同时段第一，今晚两人即将展开第一次正式约会，地点选在了韩剧始祖级的定情圣地——南山！不用猜也知道，这一定是追剧狂人瑞霜的主意XD

第9集里，车世界（许楠儁 饰）追问申瑞霜（林知衍 饰）是否他梦里的女子「姜团心」，瑞霜慌张之中表示否认。 世界在手术麻醉期间，前世记忆再度苏醒，梦到自己是「清轩大君」，醒来后告诉瑞霜：清轩大君一直深深爱慕著姜团心。

瑞霜一直误以为清轩大君憎恨自己，直到听到世界这番话，加上在博物馆里看到清轩大君亲手绘制的美人图，终於领悟到对方未能传达的真心，决定自己也不再对世界隐真心瞒。



然而，眼看车世界逐渐获得会长青睐，被边缘化的反派崔门道（张胜祖 饰）彻底黑化，开始对二人挑拨离间。 世界怀著复杂不安的心情找到瑞霜，深情告白：「不管你是谁、从哪里来，我全都相信。 所以，只看著我就好。」两人在夜色中确认了彼此的心意，流泪拥吻在一起，超强的化学反应让观众集体暴动！



今天公开的第10集里抢先看影片中，瑞霜带世界来南山约会，称这里是「恋人们的约会名所」，头头是道地细数多部韩剧都在这里取景，包括《我叫金三顺》、《花样男子》等，粉红泡泡直接拉满~



然而下集预告依旧不让人放心：崔门道胁迫瑞霜奶奶逼瑞霜合作，车会长也摊牌不希望瑞霜和世界在一起。 世界目睹瑞霜与崔门道私下牵扯，醋劲大发对著她怒吼，而受尽委屈的瑞霜也哭著反击，指责世界更加伤人！《我的王室死对头》每周五、六更新，海外观众可在Netflix同步追看！



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