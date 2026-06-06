林周煥重回本業！昔沒戲拍「去物流中心搬貨」，現接演短劇、話劇重返舞台：踏實的男人最帥！

恭喜歐巴再次拿到了片約！實力派低調男神林周煥曾在演藝空窗期跑去物流中心做兼職、開TikTok直播與粉絲互動，真誠努力的態度獲得全網大讚。 如今好消息傳來，他不僅擔任短劇男主角，更重返話劇舞台，演藝之路終於重回正軌！

墜入情感谷底！攜手李偲源上演爆裂虐戀

全球知名短劇平台 ReelShort 近日公開新作《距離後悔168小時》，劇情講述失去一切後銷聲匿跡的妻子恩惠，與後知後覺面對真相的丈夫周元之間，一段錯綜複雜的虐心愛情故事。



林周煥在劇中飾演丈夫「周元」，被妻子的繼妹設計矇騙，親手對最愛的妻子造成了無法挽回的傷害。 直到妻子人間蒸發，他才驚覺一切都是謊言，陷入了徹骨的後悔。 林周煥僅憑眼神和表情的細微變化，就將男主角從起初冰冷毒舌到墜入自責絕望的淒慘心境演得淋漓盡致，細膩演技收穫滿滿好評！



業內人士也盛讚，林周煥紮實的發聲與深厚的舞台內功，直接把短劇的質感提升到了另一層次，在短劇特有的超快節奏中，連剎那間的情感變化都抓得滴水不漏，完全是降維打擊！



體力演技兩不誤！挑戰舞台戲劇名作《呼吸》

與此同時，林周煥在話劇舞台上也火力全開！他目前正參與英國劇作家鄧肯. 麥克米倫（Duncan Macmillan）的代表作《呼吸》（Lungs），在劇中飾演「男子」一角，挑戰在幾乎沒有道具佈景的舞台上，與女主角透過高密度的對白，演繹一對情侶在面對巨集大議題與生活劇變時，一次次的命運抉擇，極度考驗演員的體力與台詞功底。 該劇將在忠武藝術中心中劇場 Black 上演至今年 8 月 2 日。



沒戲拍就去搬磚！「最踏實演員」用汗水贏得全網尊重

回顧去年8月，曾有南韓網民發帖直擊林周煥現身利川酷澎物流中心，非常賣力地負責出貨作業，透露這不是他第一次去物流中心打工。 這篇帖文在今年2月被韓國各大社群平台瘋傳，紀公司隨即承認，對於演員在空窗期自食其力的行為表現得十分坦蕩，網友也對他放下明星包袱、自食其力的誠實態度表示稱讚。 此外，林周煥還開設了TikTok賬號，積極通過直播連線與粉絲溝通。



林周煥曾出演《花樣男子》、《令人垂涎之島》、《Oh 我的鬼神君》等經典劇集，在綜藝《偶然成為社長》第二、三季中，更是默默做事、貼心照顧所有人的全能暖男擔當。 這次看到他聽過空窗期、久違回歸演員本職，讓網友不約而同為他感到開心。



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