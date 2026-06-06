《豆豆農場》李光洙、金宇彬、都敬秀以為是治癒之旅！結果早上6點就開工，李光洙崩潰：我們真的來對了嗎？

李光洙、金宇彬、都敬秀迎來「豆豆」系列第四度合作！這次化身畜牧打工仔的他們，究竟又會製造出多少笑料，讓人相當期待！

tvN 近日宣布，全新綜藝《豆豆農場》（《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》）將於19日首播。節目找來李光洙、金宇彬與都敬秀（D.O.）三位好友，一同前往濟州島展開牧場打工生活。繼種菜、開餐廳、海外研習等各種挑戰後，這次三人再度迎來全新任務，正式成為「畜牧打工仔」XD



公開的最新預告中，三人一開始看起來都相當興奮，甚至直呼農場生活很療癒，以為夢想中的農場日常即將展開！沒想到現實卻完全不是那回事……每天早上6點就得開工，不停地打掃，吃飯吃到一半還得衝出去把偷跑的乳牛趕回家。都敬秀甚至催促哥哥們趕快清牛糞，讓李光洙忍不住崩潰大喊：「反正牠們會一直大便，幹嘛還要清啊！」最後更忍不住自我懷疑：「我們真的來對了嗎？」



不過，比起繁重的工作內容，更讓人期待的還是三人與農場員工們之間的化學反應。從預告中就能感受到大家相處得十分愉快，不只笑聲不斷，甚至還有員工拿著牛糞給李光洙。最後更突然出現神秘女子喊著「部長～過來一下！」，究竟驚喜實習生的真實身分是誰，也成功勾起觀眾好奇心，讓人迫不及待想看到節目播出！



預告公開後，也讓網友紛紛直呼：「就是說都敬秀剛結束海外演唱會回來，就去收拾糞便了」、「爲什麼最後是畜牧呢？之後還要去漁村吧」、「只看了預告片，就已經笑得很開心了！嘿果然這三人的組合太有意思」、「很好奇實習生是誰」、「最近我們光洙在努力工作啊」、「19日快來啊」等，反應相當熱烈。

想看李光洙、金宇彬與都敬秀的全新牧場打工日記嗎？《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》將於6月19日起播出，香港觀眾可透過 VIU 收看！

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