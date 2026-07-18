辛叡恩驚喜現身《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》！扮老奶奶整人大成功　都敬秀、李光洙當場笑翻

昨晚（17日）播出的 tvN 綜藝節目《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》（豆豆農場）中，播出了正在濟州牧場接受技術研修的 KKPP Food 員工李光洙、都敬秀努力學習牧場工作的模樣，同時也公開了辛叡恩的驚喜登場畫面。

當天節目中，一位身穿雨衣、形跡可疑的奶奶出現在牧場，引起眾人注意。都敬秀在和李光洙一起學習牧場工作時察覺有異，便追了上去，沒想到這位奶奶反而朝著鏡頭衝過去，還說：「為什麼要拍我？是藝人耶。」上演意想不到的大反轉。

當她摘下帽子的瞬間，真實身分也隨之揭曉。原來這位扮成奶奶的人，正是演員辛叡恩。李光洙和都敬秀一看清她的臉，立刻忍不住笑了出來。



原來，辛叡恩早在拍攝開始前30分鐘就先抵達牧場，為了給 KKPP 的前輩們一個驚喜，特地策劃了一場隱藏攝影。她一路維持著「前來採蕨菜的奶奶」的人設，全心投入惡作劇之中。面對她意料之外的登場，李光洙和都敬秀一開始又驚又慌、忍不住笑了出來，隨後對一旁的人介紹她說：「這是我們的實習生。」



先前曾合作過作品的都敬秀，也和辛叡恩自然地聊了起來。當辛叡恩問他：「你有認出我嗎？」都敬秀笑著回答：「我只以為妳是個奇怪的人。」逗得現場笑聲不斷。（PS：都敬秀和辛叡恩合作過電影《給我一首琴的時間》，也就是韓版的《不能說的秘密》）



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