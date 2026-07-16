Karina、都敬秀驚喜加盟《宇宙年糕店》！擔任首爾店一日工讀生　李泳知一句話意外成真

tvN 綜藝節目《宇宙年糕店》最新公開的精華預告中，三位大明星將成為一日兼職工讀生（PT）協助營運首爾分店！！

《宇宙年糕店》是一檔記錄李恩智、MIMI、李泳知、安俞真4人在《Biong Biong地球娛樂室2》中，因未能完成密室逃脫任務，而接受到《宇宙年糕店》打工懲罰的節目。每一季都展現驚人搞笑默契的四人組，這次將帶著全新故事回歸，展開一段混亂又爆笑的旅程。



精華影片一開始，就是四人得知總公司決定在首爾開設第2間分店時驚訝不已的畫面，立刻吸引觀眾目光。身為主廚的李泳知當場直接躺倒在地，李恩智則笑說：「不是妳一直說想去首爾嗎？所以才幫妳準備的啊。」讓人不禁覺得這根本就是自作自受。甚至製作組還表示，只要李泳知想去，就算開到美國也會全力支持。



向來話很多、現場總是吵鬧不停的四人組，這次竟然忙到連說話的力氣都沒有，可見工作現場有多麼辛苦。李泳知還說：「《Biong Biong地球娛樂室》一直都是越辛苦，最後越成功。」安俞真則默默回應：「那我們到底會有多成功呢？」四人隨即露出一臉看破一切的笑容。



這群菜鳥老闆也親身體會到做生意的不容易，為了實現「要親自製作年糕」的豪語而吃盡苦頭。不僅如此，節目甚至出現餐廳一位客人都沒有上門的窘境，進一步爆發了勞資衝突。

另一方面，隨著最先進的POS結帳收銀系統、可靠的工讀生、打造連鎖品牌的夢想，以及想前往首爾開店的願望集結在一起，《宇宙年糕店》首爾分店終於正式成真。規模比本店更大的首爾分店，將邀請aespa成員Karina、舞者Gabee與都敬秀（D.O.）擔任一日工讀生，共同參與營運。



《宇宙年糕店》將於7月31日晚間8點35分首播。

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