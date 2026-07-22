神曲〈METRONOME〉掀熱潮 最強新星女團 izna 首度襲港

由Mnet選秀節目《I-LAND 2 : N/a》誕生的人氣韓國女團izna，官方正式宣佈將展開出道以來首次巡迴演唱會「2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL?」，落實於10月24日強勢登陸旺角麥花臣場館！演唱會詳細資料如下：

由光尚娛樂及 O.N worldwide 聯合呈獻，《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》不只是 izna 出道以來的首次巡迴演唱會，更是六位成員茉衣、方智玟、瑚瑚、柳莎朗、崔庭銀、 鄭世菲首度踏足香港的單獨舞台，對身在香港的「naya」（粉絲官方名稱）而言，這次絕對是意義非凡的相聚。門票落實於2026年8月18日（星期二）中午12時正起，於BOOKYAY及大麥網正式公開發售。

izna的巡演將於9月19至20日在首爾率先揭幕，隨後於10月9日到訪台北、10月17日登陸馬尼拉、10月24日舉辦香港站、11月8日巡迴至新加坡，並於12月5日在吉隆坡壓軸登場。izna過去曾於韓國及日本舉辦首個歌迷演唱會《izna 1st FAN-CON [Not Just Pretty]》，皆創下全席秒殺售罄的驚人紀錄。承接頂級人氣，izna這次全面擴大演出規模，將演唱會的火熱氣氛帶到6地，以最強舞台演出實力回饋亞洲樂迷。

作為近年 K-pop 樂壇最具代表性的耀眼新星之一，izna自2024年11月憑迷你專輯《N/a》出道起便席捲 全球。她們早前推出的迷你三輯《SET THE TEMPO》大獲成功，主打歌〈METRONOME〉在網上掀起 Challenge熱潮，累計觀看次數已突破6,000萬次。這次香港演唱會， 她們將會帶來精心設計的舞台，以麥花臣場館獨有的超強的凝聚力，與身在香港的naya近距離互動，全面展現極具實力的唱跳功底與充滿自信的舞台魅力。

《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》

演出日期：2026年10月24日（星期六）

演出時間：下午6時正

演出地點：麥花臣場館

公開發售日期：2026年8月18日（星期二）

公開發售時間：中午12時正 起

公開發售平台：BOOKYAY、大麥網

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