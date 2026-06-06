「架空歷史」兩樣情！韓媒直指《21世紀大君夫人》敗筆不只歷史考證！讚《我的王室死對頭》諷刺到位

韓劇最近掀起「架空歷史」大戰，但SBS《我的王室死對頭》和MBC《21世紀大君夫人》卻走向完全不同結局。 韓媒直接開砲，指出《21世紀大君夫人》不僅歷史考證亂七八糟，連想討論的「君主立憲制」都淪為戀愛工具，最後只剩資本主義和階級複製，讓網友狂酸：「說好的革命呢？ 」

根據韓媒《韓民族21》報導，《我的王室死對頭》（韓文原名《帥氣新世界》）劇中有一幕讓劇迷看得超有感——從朝鮮時代穿越到現代的姜圖心（林知衍飾），看到片場亂七八糟的史劇拍攝，直接怒嗆：「就算這個地獄朝鮮的綱常倫理已經掉到谷底，歷史考證是不是也該確實一點啊？」這句話被解讀為狠狠諷刺同檔期因歷史歪曲爭議而被罵的《21世紀大君夫人》。



《21世紀大君夫人》雖然已經播完，但爭議沒停過。 從初期就被抓出各種考證錯誤、歷史歪曲，甚至燒到「東北工程」爭議，最後劇組和演員公開道歉、刪除爭議場面。 有人認為「架空歷史就不用太嚴格」，但也有人反駁：「你用了現實歷史的皇室禮儀、稱謂，這些就不是隨便拿來用的漂亮裝飾，而是建立故事說服力的媒介。 借了歷史的象徵，就要連帶承擔脈絡和意義的責任。」

《韓民族21》認為這部戲真正的問題不在考證，而在「社會觀」。 劇中設定君主立憲制，原本想批判現代社會，結果卻變成只是為了推動「戀愛進度」和「修復家庭關係」的戲劇工具。 劇中核心衝突圍繞在「廢除君主制」，但邏輯完全不通——總理明明廢除君主制後行政權會變大，卻莫名反對，最後只淪為嫉妒理安大君（邊佑錫 飾）和成熙周（IU 飾）談戀愛而想殺人的反派。



大君一宣佈廢除君主制，總理就凍結皇室預算，結果補上這個國家財政漏洞的不是制度、也不是社會討論，而是熙周的「私人財產」。 她捐出超過一年預算的金額，還帥氣嗆：「有錢的外戚不拿來這時候用，要幹嘛？」看似大快人心的反擊，實際上卻是把國家的角色，用財閥的「善意」輕鬆取代。 而且皇室財產廢除後，也沒回歸國庫，而是由變回平民的大君成立基金會繼續管，等於「階級沒了，特權照留」。

《韓民族21》狠批劇中國民只是被輿論操控的對象、或大君的粉絲，從來沒有作為有意義的主體出現。 打著國家和國民的名號，卻完全沒有公共概念。 在一個國家事務最終都變成私人情感和個人慾望的世界裡，沒有發生「國民革命」才奇怪。



女性角色的描寫也慘遭退步。 熙周看似是符合「21世紀」的進步女性，但光會展現慾望可不叫進步。 劇名都叫《21世紀大君夫人》了，想解決身分制度問題的方法居然是「跟王室結婚」，這不是對抗階級，而是乖乖在階級邏輯裡面玩。 皇室活動中被強迫「要按照位階走」的熙周，最後穿白色西裝走出來，看似革命，實際上只是譁眾取寵，最後她不但成功晉升階級，還繼續保有象徵資本和有錢資源。

《韓民族21》更點名，就連2006年MBC《宮》、2018年SBS《皇后的品格》，雖然當年都被罵「狗血劇」，但至少展現了進步的想像力。 回頭看《21世紀大君夫人》——廢除君主制後，留下的只有變成女CEO、以及幫兒子安排補習生活的媽媽，資本主義的階級完美繼承。



相比之下《我的王室死對頭》雖然忠於奇幻史劇和浪漫愛情，但不只這樣。 它把歷史上被紀錄為「惡女」的姜圖心，喚醒成求生意志超強的主體性女性。 喝下死藥後醒來變成現代無名演員申瑞霜身體的圖心，雖然混亂，卻動用她在宮中學會的生存本能快速適應。 對經歷過朝鮮的圖心來說，現代社會雖然變了很多，但仍然是階級支配的另一個「地獄朝鮮」。



圖心說：「絕對不要再像牲畜一樣被賣掉」、「世界上不變的只有錢，難道不該侍奉錢嗎？」這句話之所以有現實感，就是因為朝鮮和現在其實沒那麼不一樣。 她還提到許蘭雪軒、申師任堂，以及首位女性理學者任允摯堂，宣告：「這輩子一定要宣佈不婚，累積高學識，不管成為什麼都要坐上第一人的位置。」這句話連結的不只是朝鮮的圖心，更是她身體主人申瑞霜的人生。



《韓民族21》感嘆兩部劇都選擇了象徵「新時間與新空間」的劇名——《21世紀》與《新世界》，方向卻完全相反。 《21世紀大君夫人》展現的不是打破階級的進步想像，而是在階級邏輯裡運作、卻硬要說是革命的資本主義時代感。 對一個平民女性來說，與其說是革命，更像是「被偷走的革命」。

反觀《我的王室死對頭》，至少到目前為止，用相對紮實的歷史考證，告訴大家奇幻史劇能展現什麼可能性。 2026年我們正在面對的、我們所需要的「21世紀」或「新世界」，究竟該樣子是什麼？ 《韓民族21》把問題丟回了觀眾手中。

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