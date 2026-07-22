韓國人氣虛擬男團PLAVE十月首度來澳門開唱 會員優先售票將於8月4日開始 公開售票將於8月5日發售

韓國人氣虛擬男團PLAVE即將於2026年10月31日假倫敦人綜藝館舉行 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Macao，這是他們出道三年後首次訪澳門開唱，對期待已久的PLLI （PLAVE粉絲名）而言，有著無法替代的特殊意義。

本次演出票價分為MOP/HKD$1,899、$1,399 及 $999 。成功在2026年7月22日中午12時至2026年7月26日中午12時期間於Weverse登記的PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員將合資格於2026年8月4日中午12時至晚上11:59時經金光票務參與會員優先購票。公開售票將於2026年8月5日中午12時透過金光票務及大麥正式發售。

是次巡迴演出從仁川演唱會開始，PLAVE計劃陸續前往神奈川、高雄、曼谷、新加坡、台北和澳門與全球PLLI會面。隨著更多舉辦城市陸續公佈，預計此次舉辦的世界巡演，將進一步擴大他們的活動版圖，並深刻鞏固其作為全球大勢藝人的地位。

官方發布的主海報中PLAVE身穿白色制服，格外引人注目，設計巧妙地將成員們的凝視與動作的殘影相結合，營造出一種神秘的氛圍。此外，極具衝擊力的演唱會名稱也預示著這次巡演規模宏大、舞台震撼。PLAVE是次世界巡迴演唱會的演出將以豐富多樣的歌曲單、升級的表演和高品質的舞台呈現，為PLLI留下難忘的回憶。預計PLAVE將透過舞台表演帶來獨特的娛樂體驗，舞台表演不僅融合了先前發行的熱門歌曲，還融入了PLAVE自身的世界觀和故事情節。

PLAVE 是於 2023 年推出的韓國虛擬男子團體，由YEJUN、NOAH、BAMBY、EUNHO與HAMIN五位成員組成。如今，PLAVE 已被公認為韓國頂尖的音樂組合之一。他們屢次刷新紀錄，不僅在各大音樂節目中斬獲一位、勇奪 Melon Top 100 榜首，更成為史上首個成功攻下 KSPO DOME（體操競技場）與首爾高尺巨蛋舉行演唱會的虛擬偶像組合。

2025年發行的第三張迷你專輯《Caligo Pt.1》成為首張在首周銷量突破100萬張的K‑Pop虛擬偶像專輯。隨後在2025年11月發行的第二張單曲專輯《PLBBUU》以及2026年4月發行的第四張迷你專輯《Caligo Pt.2》，連續三張專輯達成首周百萬銷量。 其中，於2026年4月發行的第四張迷你專輯《Caligo Pt.2》再創高峰，首周銷量便驚人地突破 125 萬張。同時，PLAVE更成功打入美國 “Billboard 200”專輯榜與 “Billboard Artist 100” 藝人榜，用驚人的數據證明了其橫掃全球的強大影響力。

售票詳情



2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Macao

日期: 2026年10月31日（星期六）

時間: 晚上6時

地點: 倫敦人綜藝館

門票: MOP/HKD$1,899、$1,399 及 $999 (全場座位)

*所有購買$1,899門票的觀眾將可參與演前彩排及演後Talk Session，並獲得VIP專屬通行證及頸繩、個人及團體小卡一套、巡演印章貼紙及印刷版簽名海報。

所有購買$1,399門票的觀眾將可參與演後Talk Session，並獲得個人及團體小卡一套、巡演印章貼紙及印刷版簽名海報。







PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先售票

2026年7月22日(星期三) 中午12時至2026年7月26日（星期日) 中午12時(當地時間)

必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。



PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先售票

2026年8月4日（星期二）中午12時至晚上23:59時 (當地時間)

售票平台：金光票務 (Cotai Ticketing)

網上購票：https://www.cotaiticketing.com/



公開發售

2026年8月5日（星期三）中午12時起 (當地時間)

售票平台：金光票務 (Cotai Ticketing) 及大麥 (Damai)

金光票務 (Cotai Ticketing)

網上購票：https://www.cotaiticketing.com/





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