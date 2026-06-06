《豆豆农场》李光洙、金宇彬、都敬秀以为是治愈之旅！结果早上6点就开工，李光洙崩溃：我们真的来对了吗？

李光洙、金宇彬、都敬秀迎来「豆豆」系列第四度合作！这次化身畜牧打工仔的他们，究竟又会制造出多少笑料，让人相当期待！

tvN 近日宣布，全新综艺《豆豆农场》（《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》）将於19日首播。节目找来李光洙、金宇彬与都敬秀（D.O.）三位好友，一同前往济州岛展开牧场打工生活。继种菜、开餐厅、海外研习等各种挑战后，这次三人再度迎来全新任务，正式成为「畜牧打工仔」XD



公开的最新预告中，三人一开始看起来都相当兴奋，甚至直呼农场生活很疗愈，以为梦想中的农场日常即将展开！没想到现实却完全不是那回事……每天早上6点就得开工，不停地打扫，吃饭吃到一半还得冲出去把偷跑的乳牛赶回家。都敬秀甚至催促哥哥们赶快清牛粪，让李光洙忍不住崩溃大喊：「反正它们会一直大便，干嘛还要清啊！」最后更忍不住自我怀疑：「我们真的来对了吗？」



不过，比起繁重的工作内容，更让人期待的还是三人与农场员工们之间的化学反应。从预告中就能感受到大家相处得十分愉快，不只笑声不断，甚至还有员工拿著牛粪给李光洙。最后更突然出现神秘女子喊著「部长～过来一下！」，究竟惊喜实习生的真实身分是谁，也成功勾起观众好奇心，让人迫不及待想看到节目播出！



预告公开后，也让网友纷纷直呼：「就是说都敬秀刚结束海外演唱会回来，就去收拾粪便了」、「爲什么最后是畜牧呢？之后还要去渔村吧」、「只看了预告片，就已经笑得很开心了！嘿果然这三人的组合太有意思」、「很好奇实习生是谁」、「最近我们光洙在努力工作啊」、「19日快来啊」等，反应相当热烈。

想看李光洙、金宇彬与都敬秀的全新牧场打工日记吗？《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》将於6月19日起播出，香港观众可透过 VIU 收看！

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