FTISLAND 香港場演唱會 全員輪流暴走麥花臣high到失控 預告20周年大計 《FaTe》成序幕

由光尚娛樂主辦的《2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III 'FaTe' in HONG KONG》日前（7月19日）於麥花臣場館圓滿舉行。主唱李洪基全晚能量爆燈，除了多次舉機捕捉粉絲反應，更率領全員輪流落台繞場，就連鼓手崔敏煥、Bass手李在真、支援結他手大矢孝之都被 PRIMADONNA （粉絲暱稱）的熱情打動，齊齊落場跑圈。不過繞場次數太多，連李洪基都跑到喘氣，不禁笑問：「我到底做錯咩？」引來全場爆笑。

演唱會一開始，李洪基以神秘巫師造型現身，繞場一周後卸下披風，隨即送上《SATISFACTION》、《Hourglass》與《Sage》。唱到《Sage》時他忍不住咳了幾聲，隨即幽默解畫：「因為場地有塵，但咁先證明係真唱，如果係咪嘴，我哋唔會唱㗎！好，今晚一於玩到盡！」





唱《LIMITLESS》時，李洪基首次落台繞場，更直接走入觀眾席，他解釋：「我知道好多人唔鍾意買後排座位，所以特登行入嚟親近大家。」他又感謝在場每位PRIMADONNA：「有邊個好耐冇見我哋？之前去咗邊？不過唔緊要，多謝你哋返嚟。今次巡演係FTISLAND新一章，對大家好重要，你哋嘅出席好珍貴。」Bass手李在真就話巡演已完成一半，團隊越嚟越有默契；鼓手崔敏煥則大讚麥花臣場地感覺一流；結他手大矢孝之更用廣東話打招呼：「大家好，我係Oya Takayuki，請大家多多指教。」

唱到經典作《Love Love Love》時，全場自動波大合唱，但李洪基聽完後皺眉，笑住說：「唱慢啲！要有感情啲！」結果全場聽話再唱一次，怎知李洪基發現自己忙於指導，忘記拍下影片，最後要全場合唱第三次，場面又搞笑又溫馨。之後《Thunder》與《Cloud》繼續激情合唱，李洪基今次醒目拍片，說：「聽日會Upload上網，但如果慶功宴飲大咗，就可能遲少少。」引得全場大笑。





《Summer Night’s Dream》時，李洪基手拎咪高峰同相機落台，邊唱邊影相，氣氛輕鬆。到《Falling Star》時，他更手持FTIsand代表黃色小旗跑遍全場，之後更邀請男粉絲跟著一起跑，情緒高漲。本來聲稱有Bass在手走不得的李在真，最終都被說服落台跑圈；而為了讓崔敏煥竹及大矢孝之都可以落台互動，李洪基更親自頂替打鼓同彈結他，盡顯音樂才華。跑完一輪後，他喘著氣在台邊說：「我到底做錯咩？」又指今次是第一次唱《Falling Star》玩到如此瘋狂，不停重唱不停跑圈，更指因剛彈完Bass，隻手和膊頭有點痛，因為太緊張了！





雖然李洪基口口聲聲說跑到攰，但接著唱《ARIGATO》、《Like Birds》同《LET’S SEIZE THE DAY》時依然全力投入，帶領全場狂跳，更趁氣氛高漲時叫大會攝影師影大合照，並透露明年將是FTISLAND韓國出道20周年的大日子：「我哋正用心準備好多新計劃，今次《FaTe》演唱會就係20周年活動嘅開始。今次揀咗新舊歌夾雜，仲有日文歌，你哋鍾唔鍾意？我哋同時準備緊20周年專輯，希望大家多多期待。」最後以《I Hope》和全場大合唱，為演唱會畫上完美句號，全場 PRIMADONNA不捨歡呼，為這場集熱血與笑聲於一身的演出圓滿作結。

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