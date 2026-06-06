39週第二名神曲誕生！吳正世土味浪漫MV引爆模仿潮，柳承龍跟風跳坑：中毒了
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39週第二名神曲誕生！吳正世土味浪漫MV引爆模仿潮，柳承龍跟風跳坑：中毒了

電影   2026年6月6日   星期六11:11   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY、電影《狂野之歌》海報）

電影《狂野之歌》3日正式上映，片商同步公開了片中吳正世飾演的「崔成坤」所演唱的《喜歡你》MV與劇照，結果笑翻一票網友——因為實在太認真、太深情、太好笑了！

《喜歡你》是電影中崔成坤的代表作，創下「39週連續第二名」的驚人（？）紀錄。歌曲本身是一首講述墜入愛河的純情男人、深情告白的抒情敘事曲，但配上吳正世那臉認真到不行的表情，整個荒謬感直接拉滿。

（圖源：電影《狂野之歌》海報）
MV從他陷入哀戚情緒的對嘴畫面，到與初戀的淒美愛情故事，完美複製當年那種「土味浪漫」的氛圍。更鬧的是，劇組還刻意加上過曝的「柔光濾鏡」和誇張的下眼線效果，讓整個MV散發出一股濃濃的復古時代懷舊風，配上吳正世那「一側眼睛被頭髮蓋住」的神秘髮型，堪稱畫龍點睛的搞笑高潮。網友看完紛紛留言：「這什麼復古『恥度』啦」、「吳正世真的是認真到讓人發毛的好笑」、「那頭髮是跟門簾借的嗎？」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，笑噴了」等。
（圖源：電影《狂野之歌》海報）

吳正世這波「魔性演出」連演藝圈好友都忍不住參一咖。鄭殷杓最近在SNS上發文：「最近正世的歌一直出現在我的SNS上，真的有夠不想看。但是莫名中毒，害我一直跟著唱。」根本口嫌體正直的最佳代表。柳承龍更搞笑，直接戴上假髮、跟著模仿唱歌，還錄成影片上傳，讓粉絲笑到肚子痛：「這群人到底多鬧？」

《狂野之歌》是一部喜劇電影，講述曾經橫掃歌壇、卻因為一場意外事件被迫解散的3人男女混聲團體「Triangle」，在20年後突然迎來東山再起的機會，於是一群中年大叔大嬸決定展開一場超荒唐的挑戰。

片中「Triangle」成員由姜棟元、朴智炫、嚴泰九三位實力派演員飾演，搭配吳正世這個「39週亞軍歌手」的亂入，光看陣容就知道笑果不會少。

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