39週第二名神曲誕生！吳正世土味浪漫MV引爆模仿潮，柳承龍跟風跳坑：中毒了

電影《狂野之歌》3日正式上映，片商同步公開了片中吳正世飾演的「崔成坤」所演唱的《喜歡你》MV與劇照，結果笑翻一票網友——因為實在太認真、太深情、太好笑了！

《喜歡你》是電影中崔成坤的代表作，創下「39週連續第二名」的驚人（？）紀錄。歌曲本身是一首講述墜入愛河的純情男人、深情告白的抒情敘事曲，但配上吳正世那臉認真到不行的表情，整個荒謬感直接拉滿。



MV從他陷入哀戚情緒的對嘴畫面，到與初戀的淒美愛情故事，完美複製當年那種「土味浪漫」的氛圍。更鬧的是，劇組還刻意加上過曝的「柔光濾鏡」和誇張的下眼線效果，讓整個MV散發出一股濃濃的復古時代懷舊風，配上吳正世那「一側眼睛被頭髮蓋住」的神秘髮型，堪稱畫龍點睛的搞笑高潮。網友看完紛紛留言：「這什麼復古『恥度』啦」、「吳正世真的是認真到讓人發毛的好笑」、「那頭髮是跟門簾借的嗎？」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，笑噴了」等。



吳正世這波「魔性演出」連演藝圈好友都忍不住參一咖。鄭殷杓最近在SNS上發文：「最近正世的歌一直出現在我的SNS上，真的有夠不想看。但是莫名中毒，害我一直跟著唱。」根本口嫌體正直的最佳代表。柳承龍更搞笑，直接戴上假髮、跟著模仿唱歌，還錄成影片上傳，讓粉絲笑到肚子痛：「這群人到底多鬧？」



아니잠만요ㅠㅠㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

오정세 니가좋아 보다가 류승룡 니가좋아 보니까 살짝 무소워용...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아니 근데 너무 웃기넼ㅋㅋㅋㅋㅋ이걸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ최성군이래ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/6UyPMG4APb — 류뿌 (@_U_topia__) June 4, 2026

《狂野之歌》是一部喜劇電影，講述曾經橫掃歌壇、卻因為一場意外事件被迫解散的3人男女混聲團體「Triangle」，在20年後突然迎來東山再起的機會，於是一群中年大叔大嬸決定展開一場超荒唐的挑戰。

片中「Triangle」成員由姜棟元、朴智炫、嚴泰九三位實力派演員飾演，搭配吳正世這個「39週亞軍歌手」的亂入，光看陣容就知道笑果不會少。

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