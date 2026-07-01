《第5屆青龍系列大獎》入圍名單揭曉！《稻草人》6項提名成最大贏家，金宣虎、玄彬爭視帝，高胤禎、金高銀角逐視后！

《第5屆青龍系列大獎》入圍名單正式公開！今年眾多話題作品與實力派演員齊聚，各大獎項競爭格外激烈，究竟誰能脫穎而出、抱回獎座，也讓劇迷們期待不已！

《第5屆青龍系列大獎》將於7月31日盛大登場，本屆評選範圍涵蓋去年6月1日至今年5月31日期間，於海內外串流平台公開的戲劇作品。隨著最終入圍名單揭曉，各獎項競爭也正式進入白熱化階段。



電視劇部門今年競爭格外激烈，最優秀作品獎候選作品包括《韓國製造》、《柔美的細胞小將3》、《妳和其餘的一切》、《菜鳥伙房兵》以及《稻草人》。其中，《稻草人》憑藉精采表現一舉獲得6項提名，成為本屆焦點作品之一；《菜鳥伙房兵》則以4個獎項、共5項提名緊追其後。



最佳男主角獎陣容同樣亮眼，金宣虎《愛情怎麼翻譯？》、金宇彬《許願吧，精靈》、朴志訓《菜鳥伙房兵》、朴海秀《稻草人》以及玄彬《韓國製造》皆獲得提名。最佳女主角獎則由高胤禎《愛情怎麼翻譯？》、金高銀《妳和其餘的一切》、朴寶英《賭金》、朴智賢《妳和其餘的一切》及申惠善《莎拉的真偽人生》角逐，實力派演員齊聚也讓粉絲更加期待結果揭曉。



最佳男女配角獎同樣星光熠熠，許多為作品增添魅力的演員獲得肯定。最佳男配角候選人包括尹敬浩《菜鳥伙房兵》、李光洙《賭金》、李相二《菜鳥伙房兵》、丁文晟《稻草人》以及陳善奎《愛麻夫人熱映中》；最佳女配角獎則由郭善英《稻草人》、文晶熙《賭金》、朴寶京《莎拉的真偽人生》、徐恩秀《韓國製造》以及林秀晶《下流大盜》爭奪。



新人獎方面也備受矚目，最佳新人男演員獎候選者包括金載原《柔美的細胞小將3》、金陣昱《下流大盜》、白宣號《Girigo：奪命許願》、宋健僖《稻草人》及李洪耐《菜鳥伙房兵》；最佳新人女演員則由金旼《Fine：鄉巴佬們》、方效潾《愛麻夫人熱映中》、徐智慧《稻草人》、Arin《S LINE》及全昭映《Girigo：奪命許願》角逐，眾多新生代演員的亮眼表現也成為本屆看點之一。



此外，本屆人氣投票將於7月2日至30日透過「CelebChamp」App進行，投票結果將以與評審一票相同的比重納入最終評選；第5屆《青龍系列大獎》也將於7月31日正式舉行，最終獎項花落誰家，讓人拭目以待。

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