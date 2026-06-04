熱門韓劇《我的王室死對頭》已播過半：編劇親自揭曉第二幕看點「成長與救贖」是關鍵伏筆

目前正在播出的SBS金土劇《我的王室死對頭》（劇本：姜炫珠、導演：韓兌燮），講述靈魂互換的無名演員申瑞霜（林知衍 飾）與財閥人物車世界（許楠儁 飾）之間的故事，製作團隊也公開了作品後半段的觀賞重點。

該劇在第8集於尼爾森韓國全國收視率中奪下同時段第1名（10.4%），也在串流平台Netflix韓國排名登頂，並在全球電視節目榜單中名列前茅，證明了作品的話題性。



對此，導演韓兌燮表示：「《我的王室死對頭》是一部為了讓故事擁有生命力，由一群對自己工作充滿熱情的人誠懇努力完成的作品。看到觀眾熱烈的反應，感覺製作團隊的熱情與真心獲得了數倍的回報。」表達了喜悅心情。

負責劇本的姜炫珠編劇也對韓國特有情感的故事能被海外觀眾接受感到驚喜，並表示這也為創作者帶來了新的動力。她說：「如果能帶給大家在夜晚時分、能紓解一天疲憊的樂趣與溫暖慰藉，那就別無所求了。」並表達感謝。



姜炫珠編劇也提到了後半段的主要發展方向，她表示：「我相信，在這個殘酷的世界裡，能讓人走下去的力量，是來自一個人的溫暖。」並補充：「那些或許不完美、因此更努力奮鬥的人物們，在彼此相遇後所完成的『成長』與『救贖』，希望大家能為他們加油。」每週五、六晚間9點50分播出。

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