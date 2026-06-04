二代女團 Secret 驚喜宣布重組！全烋星、鄭荷娜攜新成員回歸，韓網熱議：非要選新成員嗎？

二代女團 Secret 驚喜宣布重組！時隔12年再度傳出回歸消息，這次將由全烋星、鄭荷娜攜手新成員，以3人體制展開全新活動，也立刻掀起熱烈討論。

在韓媒報導後，RBW娛樂方面表示：「確實正在準備中，關於回歸的具體事項將陸續公開。」

消息曝光後，也讓網友紛紛表示：「兩個人做不是更好嗎？非要選新成員？」、「新成員有意義嗎」、「跟宋枝恩聯繫一下吧」、「居然有新成員重組，好神奇啊」、「希望全烋星一切順利，加油」、「但感覺可以加入2個新成員」、「需要宋枝恩的音色」、「直接組成小分隊不就行了嘛」等，反應相當熱烈。

而全烋星也透過個人 IG 曬出充滿活動時期氛圍的妝容與造型照片，並寫下：「重新畫了〈Shy Boy〉時期的妝容，召喚2011年！先把 Secret Time（官方粉絲名）都集合起來吧。」瞬間勾起粉絲滿滿回憶。



Secret 於2009年以4人組合出道，憑藉〈Magic〉、〈Madonna〉、〈Shy Boy〉、〈Love is MOVE〉等熱門歌曲受到廣大喜愛，是許多粉絲心中的代表性二代女團。隨著成員陸續離開原經紀公司，加上團體活動中斷多年，Secret 也逐漸進入休止狀態，如今終於傳出重組消息，格外令人感慨。

目前全烋星除了歌手活動外，也持續以演員身分活躍；鄭荷娜則在團體活動結束後參與綜藝等多元領域發展。至於已退團的韓善伙近年專注演員事業，而宋枝恩則持續以演員及SOLO歌手身分活動。究竟全新體制的 Secret 將帶來什麼樣的作品，也讓許多粉絲相當期待。



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