心動氛圍一秒驚悚急轉直下！朴恩斌×梁世宗《驚悚的戀愛》最新預告曝光，牽手瞬間惡鬼現身，網友直呼：太期待這組合！

感覺好久沒有看到同齡搭檔的電視劇了！再加上朴恩斌、梁世宗都是實力派演員，已經開始期待播出了！

tvN全新週末劇《驚悚的戀愛》將於7月18日首播，由朴恩斌、梁世宗主演，講述看得見鬼魂的財閥繼承女，與極度害怕鬼的檢察官之間，展開無法預測的合作故事，是一部結合靈異與浪漫元素的「奇幻驚悚羅曼史」。

劇中，朴恩斌飾演的千如麗是「Reina Hotel」代表，也是集團會長唯一的繼承人，擁有外貌、能力與財力的完美條件，卻因能看見並聽見鬼魂而選擇與人保持距離，也因此被稱為「隱居公主」。甚至只要與她接觸的人，都可能短暫開啟陰陽眼，讓她始終背負著孤獨的能力。



梁世宗則飾演首爾地方檢察廳王牌檢察官「馬康旭」，擁有出色辦案能力與正義感，是一旦投入案件就會追查到底的菁英檢察官。原本在權力與黑暗勢力面前毫不退讓的他，卻在某次案件現場遇到神秘女子後人生驟變，更意外獲得看見靈體的能力，「最怕鬼的男人」日常被徹底打亂，陰陽眼之謎也成為劇情最大看點。



公開的最新預告中，千如麗問：「你真的有信心牽我的手嗎？」馬康旭則回答：「如果是你的手，那就再牽一次試看看。」接著兩人真的牽起了手，但就在這個瞬間，旁邊卻突然出現鬼魂，讓原本帶點心動的氛圍瞬間急轉直下，馬康旭甚至立刻躲到千如麗身後，驚悚又曖昧的戀愛就這樣正式展開XD



也讓網友紛紛直呼：「非常非常期待」、「這兩位演員沒有不看的理由」、「正在等待7月到來」、「朴恩斌第一次拍浪漫喜劇，從預告片就很有趣」、「看起來很有默契～希望能很有趣」、「兩個人好般配啊」、「演技很棒，兩位還是同齡，已經開始期待啦」等。

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