SBS一口氣公開11部強檔！《好搭檔2》、《財閥X刑警2》全回歸！申惠善、金智媛、朴信惠、金南佶、李帝勳...陣容太狂了

SBS今天上午在首爾麻浦區Hotel Naru Seoul M Gallery舉辦電視劇媒體日「Next Episode」，一口氣公開2026下半年到2027年的強檔戲劇陣容，其中最受矚目的莫過於朴信惠的《來自地獄的法官》第二季，以及申惠善的新作《Dash》都確定將與觀眾見面。

活動現場包括SBS編排室長金基瑟、Studio S代表洪成昌、李勝英導演、權多率導演，以及演員蘇志燮、李帝勳、賀營等人都有出席。 洪成昌代表更在媒體日上首度對外證實：「雖然還沒有正式開拍，但申惠善演員的《Dash》，以及目前懷孕中的朴信惠演員的《來自地獄的法官2》，都確定會跟大家見面。」



根據公開的播出陣容，2026下半年將由本月26日首播的全新金土劇《金部長》打頭陣，接著《財閥X刑警》第二季也會接力登場。 今年10月更將推出改編自日本朝日電視台人氣系列《Doctor X》的《Doctor X：白色黑手黨時代》。 此外，2024年曾創下最高收視率18.7%的《好搭檔》也將以第二季回歸，還有《Nine to Six》同樣排定下半年播出。



到了2027年，SBS將推出更多元題材的大作，包括李浚赫領銜主演的靈異驅魔劇《覺醒》，以及李帝勳與賀營合作的《勝訴有希望》。 另外還有探討夢想與現實邊界的、金南佶擔綱主演的《惡夢》，以及在體育戰場上賭上一切的生存鬥爭故事《FULLCOUNT》（金來沅主演），都讓劇迷相當期待。



朴信惠2022年與演員崔泰俊結婚後，同年迎來第一胎，近期宣布懷上第二胎，預計秋天生產。 這次確定以《來自地獄的法官2》作為產後復出作，粉絲已經開始瘋狂敲碗等開播。

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