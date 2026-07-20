朱相昱《金特務：本色回歸》反派演技封神！扭曲父愛、壓迫感爆棚　讓觀眾毛骨悚然

如果你問我2026年至今，最害怕的反派是誰？我會回你：《金特務》的朱江燦（朱相昱 飾），光看臉就讓人壓迫感十足！！！

朱相昱在 SBS 金土劇《金特務：本色回歸》中，飾演出身於暴力討債集團、掌握絕對權力的「住學建設」代表朱江燦，突破性的反派面貌讓人印象深刻。



即使沒有怒吼或激烈的情緒宣洩，他僅憑沉穩冷冽的眼神與克制的語氣，就成功營造出全劇緊繃的氛圍，以壓倒性的存在感詮釋反派角色。以下就來回顧讓觀眾看得毛骨悚然的朱江燦前六集的幾個關鍵名場面。

◆「我用噴火槍把它燒掉了」令人難忘的初登場

朱江燦一登場短短幾分鐘，就讓觀眾深刻感受到角色的危險性。

當時他與生意夥伴、國會議員沈議員（金慶龍 飾）在浴池單獨談話，對方問起他全身燒傷疤痕的來歷，他平靜地回答：「做生意的時候開始感到後悔，也覺得對女兒很丟臉，所以我就直接拿噴火槍把自己燒了。」



他以極其平靜的神情與日常般的口吻，描繪出親手在自己身上留下傷痕的人物瘋狂的一面，這場戲也成為朱江燦這個角色最震撼的第一印象。

朱相昱透露拍攝幕後：「這是決定朱江燦第一印象的重要場面。因為裸露鏡頭不少，所以特別努力控制飲食和健身。」

◆在蘇志燮面前微笑，對南室長昔日同夥卻殘忍無情

得知女兒發生事故後，朱江燦來到女兒朱惠利（柳智安 飾）的學校，首次與同班家長金部長（蘇志燮 飾）見面。

他親切地說：「同樣都是養女兒的人，養女兒真的不容易吧？」隨後卻立刻轉向校長，冷冷警告：「如果再發生一次這種事，到時候消失的就不只是學校，連你們也會一起消失。」



沒有提高音量，卻以溫和的表情帶來更大的壓迫感，這場戲也預告了他接下來將展開的一連串惡行，令緊張感瞬間飆升。

此外，朱江燦的真面目也透過過去的經歷更加鮮明。他曾將當年在暴力討債集團時期的死對頭金牙（趙福來 飾）的牙齒全部拔光。對於膽敢反抗自己的人，他會徹底踩在腳下，並以恐懼使對方屈服，充分展現朱江燦殘暴的本質。

朱相昱也表示，他認為這場戲最能說明朱江燦這個角色，因此特別投入演出。

◆「確認她死了嗎？」扭曲的父愛

朱江燦對女兒扭曲的愛，同樣令人印象深刻。

當得知女兒朱惠利傷害了金敏智（徐貹旼 飾）後，他怒斥道：「如果那麼想殺她，就該叫爸爸替妳殺啊。妳以為這點事我辦不到嗎？」說完還打了女兒一巴掌。



然而下一秒，他又立刻將女兒抱進懷裡，溫柔地低聲說：「爸爸不是從來沒有拒絕過妳想要的嗎？沒什麼大不了的。妳確認她死了嗎？」

這一幕將連殺人都能包裝成父愛的雙面性格，以毫無破綻的撲克臉完美呈現，成為劇中的經典場面。

◆「只要金敏智這個學生從世界上消失就好了」

朱江燦帶來的恐懼，不是來自暴力，而是心理戰。

當他一眼識破假裝失憶的金敏智時，淡淡地說道：「果然還是學生，藏不住情緒。連假裝失憶都演得很拙劣。」



接著一句「只要金敏智這個學生從世界上消失就好了」，徹底展現了為了保護女兒，不惜犧牲他人性命的殘忍本性，也讓朱江燦的性格更加深植人心，成為令人膽寒的反派。

朱相昱塑造的不只是依靠金錢、暴力與權力的典型惡人，而是一位外表平凡、內心卻藏著瘋狂的立體角色。

談到剩餘集數的看點時，他表示：「大家將會看到朱江燦為了擊倒金部長，究竟能殘忍到什麼程度，也會看到他至今未曾展現過的另一面。」並請觀眾一路支持到最後。

《金特務：本色回歸》每週五、六晚間9點50分播出，將於7月25日迎來大結局。海外由Netflix同日播出。

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