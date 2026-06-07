收視狂飆 2 倍！《新進職員姜會長》最高衝破 8.1%，李濬榮腹黑爽吞秘密資金、洗腦上司網笑瘋：這實習生太狂！

部豪門復仇爽劇真的越追越燃、越看越過癮！由李濬榮、李宙明領銜主演的JTBC新劇《新進職員姜會長》昨晚播出第3集，全國收視率狂飆到6.7%，幾乎比開播時翻了整整兩倍，直接刷新 2026 年 JTBC 週末劇最高紀錄！每分鐘最高收視更是一舉衝破 8. 1%，人氣簡直勢不可擋！

劇中李濬榮憑藉著老會長的非凡閱歷，不僅成功拉攏盟友，更將復仇資金全數收入囊中、成功反擊奠定了的基石，劇情走向越來越吸引人。

***以下內容涉及第3集劇情！



被會長姜龍虎靈魂附身的黃浚炫（李濬榮 飾）為了知曉女兒姜方吉（李宙明 飾）執著於留在公司的原因，開始暗中跟蹤，結果發現她是在透過瘋狂社交掌握公司內部動向。 同時，姜方吉也看穿了黃浚炫的舉動並反過來跟蹤對方，趁他潛入會長金庫時「人贓俱獲」。

黃浚炫聲稱自己站在會長這邊，同時一針見血地戳中女兒渴望證明自己的心理，成功拉攏她和自己一起對抗雙胞胎社長姜在成（晉久 飾）和姜在京（田慧振 飾）。



與此同時，黃浚炫煽動資材2組部長朴奉基（李成旭 飾）帶隊跟營業組硬碰硬「開戰」，突擊調查姜在成用來洗錢的外包商。 而黃浚炫和姜方吉則在本部蹲守，發現負責管理姜在成祕密資金的常務竟和姜在成的岳父、太河集團羅會長暗通款曲，原來連親家都在覬覦這筆黑錢。



這本是個能一舉搞垮姜在成的絕佳機會，但黃浚炫認為，如此一來只會讓姜在京坐收漁利，於是決定將秘密資金據為己有，作為將來對一雙兒女復仇的彈藥。

黃浚炫提醒常務在將資金交給羅會長時留一手，常務照做後目睹自己的座駕炸成火球，嚇得立即將3000億資金全部讓給黃浚炫。 姜方吉被也爆炸一幕嚇到，黃浚炫則表示這只是開始，露出了高深莫測的微笑，令人無比期待他的下一步棋！



這一集除了劇情大推進，李濬榮的演技更是可圈可點！他頂著一張 20 多歲嫩草實習生的臉，卻成功散發出老會長那種自信沉穩的超狂氣場，不僅跟營業組吵架分毫不讓，還把直屬部長「洗腦」到團團轉，令對方在「聽話照做」和「質疑自己」之間反復橫跳，真的喜感十足XD



下集預告更有看點：黃浚炫竟向部長爆料自己是會長的小兒子，還計劃利用姜在京扳倒姜在成！外表是新進職員，內心卻是會長大人的李濬榮，究竟會在聚餐現場掀起怎樣的狂瀾？



《新進職員姜會長》第4集將於今晚播出，香港觀眾可在Viu同步追看！



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