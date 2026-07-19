蘇志燮大叔魅力引爆！新劇《金特務》飆出 23.1%坐穩歷代第2，狂踩《模範計程車》《熱血司祭》 進逼狗血神劇

南韓「公共財大叔」蘇志燮這次火力全開，上升勢頭完全停不下來！由他領銜主演的全新復仇動作爽劇《金特務：本色回歸》，最新第8集收視率成功突破 23%，再度刷新了自身最高紀錄，穩坐 SBS 金土連續劇歷代收視榜的亞軍寶座，距離最頂端也更近了一步。

《金特務：本色回歸》自上個月 26 日首播以 9.5% 開出紅盤後，收視一路像坐雲霄飛車般狂飆：第 2 集飆至 15.7%、第 3 集 18.8%、第 4 集就以21.6%攻破 20% 的大關，此後便穩定地維持在 20% 以上的高水平。這波「金特務旋風」接連超越了 SBS 過往多部經典代表作，包括《熱血司祭》（22%）、《模範計程車2》（21%）、《金牌救援》（19.1%）、《One the Woman雙重人生》（17.8%）以及《好搭檔》（17.7%）。



現在眼前的對手只剩下一個，就是 2021 年由金素妍、嚴基俊主演的狗血神劇《Penthouse上流戰爭2》所保持的 29.2% 歷史天花板，全韓觀眾現在都在看蘇志燮能不能一舉打破這項不敗神話！



《金特務：本色回歸》劇情講述特務出身的父親原本過著平凡生活，卻在心愛的女兒失蹤後，為了追查其下落而揭開隱藏身分，展開一場血肉模糊的殊死復仇戰。在最新的第 8 集中，金部長（蘇志燮 飾）夢想著與女兒敏智（徐貹旼 飾）展開全新生活，進而執行最後一項任務的過程，高潮迭起的反轉劇情看得觀眾血脈賁張。



不只在南韓本土電視台收視叫好又叫座，該劇在 Netflix國際平台上同樣表現超狂，強勢登頂全球非英語節目排行榜第一，並連續兩週蟬聯冠軍寶座。目前劇情只剩最後兩集，即將邁入最終高潮，戲裡女兒的命運與戲外收視能否衝破 30% 大關，已成為韓劇迷最熱議的焦點！

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