「真的像在做夢！」BTS 登歷史首座世界盃決賽中場秀，穿紅魔鬼戰袍感性告白 ARMY：多虧有你們

全球娛樂圈與體育界的歷史性時刻誕生了！防彈少年團BTS於當地時間 19 日，驚喜登場於美國紐約新澤西體育場舉行的「2026 國際足總世界盃」決賽中場秀。這不但是世界盃歷史上首次設立的決賽中場秀，BTS更與流行樂壇傳奇瑪丹娜、夏奇拉、小賈斯汀等國際巨星共同擔綱「領銜嘉賓」，展現了在全球音樂市場中獨一無二的頂尖地位。

當天，七位成員身穿讓人聯想到韓國國家足球隊官方應援團「紅魔鬼」的服裝登上舞台，瞬間嗨翻全場數萬名球迷與歌迷！在震耳欲聾的尖叫聲中，BTS 炸裂獻唱曾強勢攻佔告示牌（Billboard）Hot 100 冠軍的現象級神曲〈Dynamite〉。最驚喜的是，成員們還巧妙地將部分歌詞改編為「kick the ball / a game of football」，為決賽增添了濃厚的現場感。



到了表演尾聲，BTS 再次驚喜重返舞台，與全體演出嘉賓合體熱唱酷玩樂團（Coldplay）專為本屆世界盃量身打造的歌曲〈We Dance〉。除了與酷玩樂團、夏奇拉、小賈斯汀等巨星同台，更跨界結合《芝麻街》、《布偶歷險記》以及 PS22 合唱團，打造出震撼人心、必將載入史冊的大合唱。



表演結束後，BTS 也透過經紀公司 BIGHIT MUSIC 發表感性心聲：「從小時候就常看的世界盃決賽，今天能登上首場中場秀舞台，真的感到無比榮幸！能與極具魅力的藝人和可愛的孩子們一起喊出愛的訊息、打造充滿意義的演出，感覺像在做夢一樣。」成員們也不忘向最愛的歌迷告白：「多虧了全球 ARMY（官方粉絲名）不間斷的支持與強大影響力，我們才能走到今天這個位置，向所有關注我們的朋友致上最誠摯的感謝！」



另一方面，防彈少年團才剛於 18 日在法國巴黎法蘭西體育場劃下「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」歐洲巡迴演唱會的完美句點。這次歐巡橫跨馬德里、布魯塞爾、倫敦、慕尼黑及巴黎 5 大城市，10 場公演狂捲 71 萬 7000 人次，展現令人咋舌的超狂動員力。緊接著在 8 月 1 日與 2 日，BTS 將直奔美國紐約大都會人壽體育場揭開北美巡演序幕，延續這股熾熱的BTS狂潮。

▽完整版【2026國際足總世界盃決賽中場秀】：



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