鳥叔PSY〈江南 Style〉MV衝破60億觀看，創K-pop第一人！「騎馬舞」洗腦 14 年熱度不減

洗腦神曲真的沒有極限！鳥叔PSY於2012年7月15日發行的全球熱門單曲〈江南 Style〉，MV於本月 17 日下午正式跨越 60 億次觀看大關，強勢樹立了 K-pop 史上第一支跨越YouTube 60 億次觀看的里程碑！

〈江南Style〉MV 憑藉魔性洗腦的旋律、搞笑風趣的歌詞、令人印象深刻的「騎馬舞」以及充滿幽默感的畫面，在全世界掀起一陣現象級狂潮。它不僅在 2012 年 12 月成為 YouTube 歷史上首支突破 10 億次觀看的影片，更強勢攻佔美國告示牌（Billboard）Hot 100 單曲榜、連續 7 週高居亞軍，一舉撕開西方主流音樂市場的大門，被公認為吹響 K-pop 全球擴張號角的最強先鋒。沒想到時隔 14 年，這首老歌依然開外掛，再次展現出經典神曲的恐怖影響力！



這份意義非凡的時刻也延續到了演唱會現場。PSY 於前一日在「PSY 濕身秀 SUMMERSWAG 2026」果川站的公演中，特地換上〈江南Style〉MV 中的經典造型「天藍色西裝外套+黑色蝴蝶領結」閃亮登場，引爆全場觀眾的尖叫與歡呼！PSY 不僅在台上與全場觀眾瘋狂歡慶這個歷史性的一刻，更親切承諾會將當天的慶祝畫面特別剪輯成感謝影片獻給全球歌迷。



PSY 目前正在舉辦一年一度的夏日狂歡全國巡演「PSY 濕身秀 SUMMERSWAG 2026」，自議政府開跑後，已接連征服大邱、仁川與果川等地的粉絲。接下來他還將帶著無敵的水柱與能量震撼原州、水原、光州、釜山，並於 8 月在大田畫下句點，預計在 9 大城市帶來 14 場高能爆發的狂歡盛宴。



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