李到晛退伍後首部作品確定了！搭檔李炳憲、高胤禎，硬派武俠大片《南伐》下半年開拍

韓國大勢男星李到晛去年5月光榮退伍後，動向備受關注。如今他終於確定以電影《南伐》作為回歸大銀幕的首部作品，與影帝李炳憲、人氣女星高胤禎組成超夢幻黃金陣容，消息一出立刻引爆影迷期待！

製作公司High Media Corp今（20）日正式宣佈，李到晛已確定出演《南伐》，這也是他退伍後的首部電影作品，堪稱宣告強勢回歸的信號彈。

《南伐》是一部硬派武俠動作片，背景設定在朝鮮初期，講述9位能力、出身都截然不同的武士，為了營救被倭寇俘虜的人質，毅然前往對馬島展開一場生死血戰。這部片來頭不小，導演正是曾操刀《破墓》、《首爾之春》、《獵首密令》等千萬票房大作的攝影指導李毛凱，這是他首度轉戰掌鏡導演的第一部長片作品，而李到晛繼《破墓》後再度與李毛凱合作，兩人默契早已備受肯定。



李到晛在片中飾演討伐隊先鋒「寶景」，是個衝鋒陷陣、武力值爆表的粗獷武士，但同時也是個對同袍充滿熱血與義氣的立體角色。他更是武士團首領「林億」（李炳憲 飾）最忠心的左右手，兩位實力派演員首度同框飆戲，會擦出什麼火花，已經讓劇迷迫不及待。



從《Sweet Home》、《五月青春》、《黑暗榮耀》到千萬票房神作《破墓》，李到晛一路走來不斷挑戰各種角色，被譽為「打破類型與角色界線」的當代代表演員。這回透過《南伐》變身野性十足的武士，將展現出道以來從未見過的全新魅力。



據悉，《南伐》目前正積極進行前製作業，目標是2026年下半年正式開機。這部集結李炳憲、李到晛、高胤禎三大主演的超強卡司，加上李毛凱導演的視覺美學掛保證，勢必將成為韓國影壇明年最受期待的話題大作！

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