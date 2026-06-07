【K社韓國小百科】漢江邊吃泡麵退燒了啦！韓國CU便利店即食炒年糕爆紅，加料自由配CP值破表

最近去韓國旅遊，還在傻傻排隊煮「漢江泡麵」嗎？ 該換換口味了！韓國CU便利店推出的「即時炒年糕」，才上市一個月就賣出3萬份，直接把即食泡麵機玩出新高度，現在韓國在地吃貨都在瘋這個啦！

這款超夯的即食炒年糕，用的是跟「漢江泡麵」同一台即食泡麵調理機。 CU把這台機器的應用範圍從泡麵擴大到炒年糕，成功創造出新的超商美食潮流。 畢竟這幾年即食泡麵業績嚇嚇叫，2024年成長78%、去年再飆88%，今年1到4月也成長了57.6%，現在搭上這股熱潮推炒年糕，果然一推出就爆紅。



目前全韓國約有1千家CU門市有這台即食料理機，等於每間店每天至少賣出1份即食炒年糕。 為什麼這麼受歡迎？ 因為就算一個人去吃也不用怕尷尬，還可以按照自己的喜好自由加料，CP值超高！只要把專用條碼在機器上「嗶」一下，機器就會自動調整水量開始烹調。 然後重點來了——你可以像在餐廳吃炒年糕一樣，自己加料！不管是高麗菜、青蔥、炸醬泡麵、起司、熱狗、餃子，通通可以丟進去，打造專屬自己的創意炒年糕。





CU還很貼心地推出專用「即食炒年糕蔬菜包」，把大蔥和高麗菜都幫你切好一口大小，跟炒年糕一起買還有組合優惠。 另外也有「即食炸醬拉炒年糕組」（搭配農心炸醬麵）、「即食麻辣炒年糕組」（搭配不倒翁杯麵麻辣湯），以及給大胃王的「即食芝士熱狗炒年糕組」（搭配起司和烤香腸），選擇超多元。

下次去漢江邊散步，別再只煮泡麵了，快來試試這款超夯的即食炒年糕吧！

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