SBS一口气公开11部强档！《好搭档2》、《财阀X刑警2》全回归！申惠善、金智媛、朴信惠、金南佶、李帝勋...阵容太狂了

SBS今天上午在首尔麻浦区Hotel Naru Seoul M Gallery举办电视剧媒体日「Next Episode」，一口气公开2026下半年到2027年的强档戏剧阵容，其中最受瞩目的莫过於朴信惠的《来自地狱的法官》第二季，以及申惠善的新作《Dash》都确定将与观众见面。

活动现场包括SBS编排室长金基瑟、Studio S代表洪成昌、李胜英导演、权多率导演，以及演员苏志燮、李帝勋、贺营等人都有出席。 洪成昌代表更在媒体日上首度对外证实：「虽然还没有正式开拍，但申惠善演员的《Dash》，以及目前怀孕中的朴信惠演员的《来自地狱的法官2》，都确定会跟大家见面。」



根据公开的播出阵容，2026下半年将由本月26日首播的全新金土剧《金部长》打头阵，接著《财阀X刑警》第二季也会接力登场。 今年10月更将推出改编自日本朝日电视台人气系列《Doctor X》的《Doctor X：白色黑手党时代》。 此外，2024年曾创下最高收视率18.7%的《好搭档》也将以第二季回归，还有《Nine to Six》同样排定下半年播出。



到了2027年，SBS将推出更多元题材的大作，包括李浚赫领衔主演的灵异驱魔剧《觉醒》，以及李帝勋与贺营合作的《胜诉有希望》。 另外还有探讨梦想与现实边界的、金南佶担纲主演的《恶梦》，以及在体育战场上赌上一切的生存斗争故事《FULLCOUNT》（金来沅主演），都让剧迷相当期待。



朴信惠2022年与演员崔泰俊结婚后，同年迎来第一胎，近期宣布怀上第二胎，预计秋天生产。 这次确定以《来自地狱的法官2》作为产后复出作，粉丝已经开始疯狂敲碗等开播。

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