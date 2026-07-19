韓媒評：我們在20%收視率神話《金特務》裡看見了什麼？當小眾網漫文化闖進主流，藏著韓國大叔爽劇的勝利方程式

SBS新劇《金特务：本色回歸》才剛播出4集，瞬間最高收視率就飆破20%大關！這個成績有多狂？扣掉KBS2週末劇，過去5年來能衝破20%的作品一隻手數得出來，包括《The Penthouse 2》（《頂樓2》）（29.2%）、《財閥家的小兒子》（26.9%）、《模範計程車2》（21%）和《淚之女王》（24.9%），《金特务》這波氣勢可說是來勢洶洶。

劇名《金特务》一公開，立刻讓人聯想到去年大熱的《金部長與首爾自宅大企業》，兩者都抓緊了「金部長」這個平凡到不行卻又充滿象徵意義的職稱，精準召喚中老年男性觀眾乖乖守在電視機前。不過劇情設定可不走寫實路線——一群退隱江湖的頂尖殺手偽裝成小市民過活，卻因為種種原因再次暴走，這套路跟剛下檔的《大叔再出招》有異曲同工之妙。核心賣點很直接：在充滿原始男性暴力的世界裡，被年齡和外表瞧不起的中年大叔們，一轉身竟藏著驚人實力，光看就讓人大呼過癮。劇中還加碼父愛戲碼——尋找失蹤女兒的爸爸心聲，還有男人間的義氣兄弟情，至於主角的老婆呢？早早就「賜」死退場了，簡直是中年男性浪漫的終極完成體。



不過對習慣從電影和OTT平台看爽片的動作迷來說，《金特务》可能稍嫌老哏又節奏偏慢。退役特務老爸為了找失蹤女兒把壞人揍一頓，這劇情根本是電影《即刻救援》的即視感。而且劇中還塞滿了「韓國影視劇」的公式化設定：勾結腐敗政客的黑道出身建商老闆、南、北韓情報機構、校園霸凌、靠爸耍囂張的高中屁孩，樣樣來。但話說回來，過去收視破20%的韓劇裡，幾乎沒有像《金特务》這樣動作戲比重這麼高的，換句話說，一定有很多人覺得這超新鮮。劇中的南、北韓特務戰技、團隊作戰和槍戰場景，確實拍得夠水準，成了最大亮點。



收視另一大關鍵，絕對是男主角蘇志燮。他可說是韓國男演員長青生存戰略的教科書級範例，多年來靠著「蘇帥」這個稱號行走江湖，從《對不起，我愛你》的破格造型到發行饒舌專輯，甚至引進藝術電影，每一步都讓人摸不透卻又充滿好感，長期累積下來的大眾親和力，讓《金特务》裡各種誇張情節和動作戲都多了幾分說服力。

但戲紅是非也多，隨著《金特务》熱播，原作漫畫作者的爭議也被挖了出來。原著同名網漫由《外貌至上主義》作者朴泰俊創立的The Grim Entertainment製作，過去朴泰俊就曾被質疑有「日左」爭議，包括作品中出現暗示特定時間的畫面、招牌角度疑似影射，甚至被指描繪的罪犯形象與已故前總統盧武鉉極為相似，引發網友撻伐。雖然作者本人否認嘲弄故人，但類似案例層出不窮，這回隨著《金特务》走紅又被翻上檯面。不久前另一部劇《鐵拳教育》爆紅時，原作的反女性主義色彩也曾引發議論，把兩件事擺在一起看，確實能延伸出不少有趣的討論。



韓媒分析，韓國網漫這些年來緊抓千禧世代男性讀者，在正統評論和學院派目光之外走出了屬於自己的路，非主流卻儼然成了主流。創作者和讀者之間共享的倫理觀或文化密碼，未必跟社會一般認知完全同步，尤其在被歸類為男性向的動作類型裡更是如此。然而如今這些網漫已成了影視圈的點子寶庫，《鐵拳教育》和《金特务》更是其中規模和影響力最驚人的代表作。這波爭議如果能讓創作者們重新思考，是好事一樁；至於那些躲在「虛構、娛樂、巧合」背後惡意擾亂社會價值的投機分子，這次也該讓他們見識見識主流市場的門檻有多高了。



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