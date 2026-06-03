「幻想MV竟然成真了！」《菜鸟伙房兵》味觉男孩携手李相二登《M Countdown》打歌，剧迷敲碗成功！

成真啦！可以看到《菜鸟伙房兵》的味觉男孩和李相二上音乐节目打歌！

2日据韩媒报导，Mnet《M Countdown》相关人士透露：「透过《菜鸟伙房兵》诞生的男团味觉男孩，以及演员李相二，将於11日出演节目，带来歌曲〈My Flavor〉舞台。」

味觉男孩由演员姜厦景、李相俊、林志浩、姜俊圭、金文基组成，首次登场《菜鸟伙房兵》第6集。剧中，主角姜成宰（朴志训 饰）制作的「义式炸饭团」让黄锡浩（李相二 饰）大受冲击，脑海中突然展开一段幻想 MV，而味觉男孩正是在这个名场面中登场，瞬间掀起热烈讨论。



成员们分别以「苦味冠哲」、「辣味胜宇」、「甜味文益」、「酸味尚旭」、「咸味志龙」等充满偶像感的艺名活动，凭藉不输真偶像的整齐刀群舞与清爽魅力成功吸引观众目光，不少人看完后更直呼：「根本是真偶像吧」、「直接出道也没问题」而 MV 中登场的歌曲〈My Flavor〉也於上月27日正式发行音源，人气持续延烧。



如今观众的支持真的化为现实，味觉男孩与李相二即将於11日登上《M Countdown》，带来首次正式合作舞台。消息曝光后立刻引发剧迷与粉丝热议，也让大家更加期待他们将带来什么样的精彩演出。

另一方面，《菜鸟伙房兵》是一部讲述二等兵姜成宰逐步成长为传奇伙房兵的军旅料理奇幻剧。最新播出的第8集中，姜成宰成功转职为中级伙房兵，展现更加成熟的一面，也让观众更加期待他接下来将解锁哪些全新任务与挑战。



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