局長大人怎麼了？李星民「激瘦10公斤」近況曝光！「凹陷雙頰、臉剩一半」判若兩人網嚇壞

實力派影帝李星民（李成民）近期憑藉在 Netflix 漫改劇《鐵拳教育》中飾演霸氣沉穩的「教育局局長」一角，再度展現神級演技、收獲超高討論度。不過，近日他最新露面的狀態卻驚呆全網！與劇中威嚴的形象截然不同，李星民整個人瘦到幾乎讓人認不出來，暴瘦模樣引發大批粉絲心疼與擔憂。

時尚雜誌《DAZED KOREA》官方帳號於 13 日公開了 8 月號寫真拍攝的幕後花絮影片。片中李星民身穿襯衫與針織外套登場，整個人視覺上明顯「縮水」一大圈！不僅雙頰凹陷、身形消瘦、眼袋爆出，就連下巴線條都變得像刀削般銳利。對比他在《鐵拳教育》裡氣場全開的模樣，現在的激瘦狀態簡直可說是「骨瘦如柴」，嚇壞不少觀眾。





對此，很多網友們紛紛留言表達擔憂：「真的太瘦了」、「怎麼會減肥減得這麼狠？」、「臉都剩下一半了，健康沒問題吧？」也有部分網友表示「變年輕了」、「好像回春一樣」、「很帥氣」。



事實上，57 歲的李星民在今年 4 月作客劉在錫的網路綜藝《藉口GO》時，便已透露為了拍攝電影《國際市場2》而減重了約 10 公斤！當時他還幽默笑稱：「因為要討生活啊。」當時池錫辰問他減肥秘籍時，李星民更神秘兮兮地使出推拉戰術：「等電影上映，你來幫忙宣傳的話就告訴你。」機智對話逗得全場哈哈大笑。據悉，《國際市場2》近期已完成了全片拍攝。



回顧 2014 年上映的經典史詩電影《國際市場：半世紀的諾言》，當年狂賣 1400 萬張門票，講述了經歷韓戰後激變時代的「德秀」（黃晸珉 飾）跨越半世紀的坎坷一生。而第二季的故事，預計將圍繞在曾與德秀一同遠赴德國擔任派遣礦工的「聖敏」（李星民 飾）及其兒子「世柱」（姜河那 飾）身上。





如今影帝為了角色不惜「變形」大減重，除了新片蓄勢待發、ENA綜藝《風向GO》衍生節目《風向中》即將開播外，也正積極討論出演電影《卡特爾》以及 Netflix影集《我獨自升級》，看來接下來粉絲又能看到滿滿的影帝級霸屏秀了！

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