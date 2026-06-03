【6月片單】Viu原創劇集隆重登場！《新進社員姜會長》收視高開，李濬榮陷入家族鬥爭

6月熱浪來襲，與其出街同陽光玩遊戲，不如安坐家中享受一場又一場的國際級影視盛宴！Viu強勢集齊荷里活班底、奇幻復仇韓劇、戀愛修羅場，以及羅PD帶領的人氣綜藝，打造出最強6月追劇攻略！

Viu Original《新進社員姜會長》

奇幻復仇爽劇越戰越勇！Viu Original全新奇幻韓劇《新進社員姜會長》首播高開，第2集全國平均收視率高達5.2% ，相信後續劇情會更為吸引！



改編自同名網絡小說，《新進社員姜會長》講述白手興家的集團會長姜龍虎（孫賢周 飾）在喊出「想享受晚年」後突然宣布退休，不料爭奪繼承人之位的女兒姜在京（全慧珍 飾）與兒子姜在成（晉久 飾）意圖篡位，更意外將父親推下樓梯！與此同時，前途無量的球星黃浚炫（李濬榮 飾）遭遇車禍，兩個毫不相干的生命在一場事故中互換了靈魂——姜會長的靈魂瞬間轉移進入了年輕的足球選手體內！靈魂困在黃浚炫體內的姜龍虎前往病房試圖找回自己身體，卻意外發現越是靠近原本的肉體，兩人的生命力就越危險！讓他更為震怒的是，他不僅被新聞報導指向為肇事逃逸的真兇，親生子女為了爭權更將所有輿論責任推給昏迷的父親，甚至試圖出錢將他徹底抹除。

面對子女的忘恩負義與背叛，姜龍虎從失望轉為憤怒，下定決心展開反擊。他安排崔星集團的祕書室長在理事會議上公開自己的信件，宣布廢除血緣繼承制度，繼承人資格將透過客觀競爭決定；同時他以黃浚炫的身份找上姜在京與姜在成，強硬要求：「給我一個實習生的職位！」曾站在權力頂點的男人，如今戴著年輕人的面孔與身份從最底層做起，準備利用資深的老練手腕，逐一翻找出崔成集團內部的腐敗祕密與子女的非法資金，正式掀起一場終極復仇的繼承人之戰！不少觀眾大讚劇集節奏明快：「看了兩集完全不拖泥帶水」、「家族鬥爭完全不沉悶」，加上李濬榮演技升呢：「這次真的超驚艷」、「靈魂交換的反差讓人愛死了」，都為劇集增加了不少追看性。



Viu Original綜藝《Rak Rak - Sense of Love》

Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》由Viu與韓國文化產業振興院 （KOCCA）及文化體育觀光部（MCST）共同打造，節目中十位單身男女空降到泰國秘境島嶼Rak Rak島（幻想之島），他們隱藏其真實年齡與職業，只能依靠單純的視覺、嗅覺、觸覺等原始感官來尋找靈魂伴侶。然而這種看似極致純愛的設定，在近幾集最新劇情裡卻火藥味十足，參賽者們在極度曖昧的「搶配對」博弈中上演火辣辣的攻防戰！這一場關於歸屬感與佔有慾的心理戰，讓「幻想之島」瞬間變成了充滿算計與爭拗的修羅場！



在最新一集中，嗅覺配對環節開始，然而這次只有一位贏得水中奪帽大戰的女參賽者可以挑選配對對象，最終尤珍成為大贏家，她矇上雙眼聞著五位男嘉賓的不同部位，僅靠嗅覺選出河旻，兩人前往Rak Rak島前精心打扮；然而阿秋和河旻似乎互生情愫，河旻出發前更向阿秋傳遞神秘字條：「很傷心要和你分開，我很快就會回來。」阿秋和河旻爭取時間相處，此時一向鍾情阿秋的胤伯向女方提出邀約不果瞬間黑面，令阿秋大感為難！胤伯接受訪問時透露：「我心想『搞甚麼』？確實要公平競爭，但拜託，我就坐在這裏，你真的要在我面前這樣做嗎？」河旻和阿秋獨處時也直球表白：「尤珍很好看、性格也很好，跟她在一起很有趣，但我只是覺得，你才是我的女孩；胤伯說你是他的女孩，這讓我更感興趣。」阿秋受訪時則表示：「河旻的態度好多了，我開始產生這種想法，有點難選擇，我很混亂，誰才是我真正的選擇呢？」成員們之間充斥着意想不到的緊張氣氛，醞釀著一場由佔有慾引發的戰爭！



韓綜《花樣青春Limited Edition》

韓國「金牌製作人」羅暎錫PD的招牌旅行真人騷《花樣青春》，時隔10年終於推出全新特別季《花樣青春Limited Edition》，找來朴敘俊、鄭裕美與崔宇植三位好友，展開一場沒有任何預先規劃的「限時、限錢、限計劃」韓國國內流浪之旅。節目自5月初播出後好評如潮，更吸引大量網民熱烈討論，成為本季最高話題到的綜藝節目之一。



最新一集中，三人終於實現心心念念的濟州島之旅。當他們好不容易抽到車輛福利後，一行人便驅車前往莞島港，準備搭船前往濟州島，途中突然遇到「糞便回收車」，鄭裕美馬上開心表示：「聽說看到糞車會有好運氣！」一番話讓全車笑翻！雖然他們的濟州島之旅只有短短12小時，但是三人急忙安排行程、尋找當地美食，非常樂在其中。

節目播出的同時，觀眾們也自發在網上整理出多個爆笑名場面！在第5集中，朴敘俊表示要喝牛奶，崔宇植卻突然感嘆：「哥早上喝牛奶不會拉肚子嗎？真有福氣，記得謝謝你媽媽。」朴敘俊則乖巧回應：「謝謝媽媽。」這段「DNA對話」讓網民紛紛寫下：「這就是真正的兄弟互動」、「宇植竟然羨慕朴敘俊的腸胃也太好笑了」。鄭裕美則屢次遭到兩位男搭檔的「愛情懷疑」，當她一心希望抽到手機福利時，朴敘俊立刻懷疑她：「最近是不是在約會？」就連崔宇植也跟著起哄，讓鄭裕美當場亂了陣腳，被兩人質疑到語塞，最終她只好無奈解釋：「我沒有約會對象」，指只是急需手機來預訂住宿與交通。種種細節不僅令節目充滿「真實笑料」，也令觀眾深深感受到三人從合作《尹食堂》、《瑞鎮家》等節目以來，長年培養出的深厚默契。



韓綜《Kumusta》

由池昌旭與菲律賓當紅藝人Arci Muñoz、Jodi Sta. Maria、Francine Diaz、Janella Salvador及主廚JP Anglo等人主演，節目中幾位菲律賓明星在首爾江南區開設快閃餐廳，將菲律賓風味帶到韓國！面對陌生的環境、全新的語言和食材，意想不到的事件接踵而來！

《黑白大廚》崔鉉碩首集驚喜現身節目擔任客席嘉賓，並向主廚教路：「韓國人通常不喜歡香茅，辣味很受歡迎，但韓國人不喜歡酸辣湯。」接著他跟隨主廚到廚房烹飪菲律賓酸湯和酸辣湯，還重現招牌灑鹽動作，爆笑十足！在他的建議下，主廚重新調整餐點味道，以更貼近韓國人的口味；崔鉉碩更在開業當日親身到場品嚐菜式，他表示：「韓國人通常不習慣喝熱的酸湯，但這個很好喝，比上次好喝；或者這對韓國人味道太濃了，但是如果沒有酸味，就會變得像普通韓國菜式，你們要令韓國人品嚐到傳統菲律賓菜式。」另外，節目首集預告池昌旭即將現身支援餐廳，想知道接下來還有甚麼韓星特別客串，就要留意節目播出了。



韓綜《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》

再一套出自羅PD之手的作品出場！韓國演藝圈公認的「至親鐵三角」李光洙、金宇彬、都敬秀（EXO D.O.）再度合體出任務了！從種田到開食堂再到出國旅遊，這次他們直接把挑戰舞台搬到風光明媚的濟州島牧場，三位好友第四度聚首，將在濟州島展開名副其實的 「農場Stay」生存記。

預告片中，三人和牧場員工們正在飯桌前悠閒用餐，下一秒工作人員緊急通報：「放牧區的牛逃跑了！ 」三位初來乍到的大男人瞬間石化，只能無助地望向牧場老闆求救。沒想到，原本看似可靠的牧場老闆同樣慌得不知所措，結巴說道：「明明綁好了啊⋯⋯怎麼就解開了？ 」面對完全失控的突發狀況，三人的嘴角和眼角不禁流露出無助與驚恐。畫面最後停在牛群悠哉穿過敞開的圍欄、在草原上自由散步的悠閒一幕，與三人驚慌的表情形成強烈對比，笑果十足！

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