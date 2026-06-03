「全能隊長」再解鎖新成就！IVE安俞真演唱《菜鳥伙房兵》OST，傳遞逆境中站起來的力量

人氣女團 IVE 隊長安俞真將透過獻唱熱門劇《菜鳥伙房兵》OST與觀眾們見面，消息一出立刻引發熱烈關注。

根據所屬經紀公司Starship娛樂表示，由安俞真參與演唱的TVING原創韓劇《菜鳥伙房兵》OST Part.3〈悲傷的鹹味〉（슬픈 짠맛），已於2日下午6點透過各大音源平台公開。



〈悲傷的鹹味〉是一首傳達「即使身處艱難現實之中，也要再次站起來」訊息的歌曲。在搖滾風格的音樂基礎上，加入安俞真的嗓音，使作品完成度更上一層樓。



《菜鳥伙房兵》講述二等兵姜成宰（朴志訓 飾）成長為「傳奇伙房兵」的過程，而安俞真此次也將透過OST，為劇情氛圍增添更多情感色彩。

身為IVE隊長的安俞真，不僅在歌唱與表演方面表現亮眼，也活躍於綜藝及主持領域，成功奠定「全方位藝人」的地位。她曾參與網漫《The Great》OST〈Dreaming〉、迪士尼電影《星願》的主題曲〈This Wish〉，以及《機智醫生生活》OST等作品，展現出廣泛的音樂實力領域。



而IVE目前正進行第二次世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I AM》，持續展開各項活動。

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