少女時代團魂爆發！潤娥、秀英、Sunny驚喜合體，突襲後台緊貼Tiffany應援音樂劇

南韓傳奇天團少女時代再次展現令人稱羨的神仙友誼！成員秀英和潤娥近兩日相繼更新個人IG，一連PO出多張合照，還俏皮寫道「化身為觀眾細胞」，原來是和Sunny一起去探班了正在主演音樂劇《柔美的細胞小將》的隊友Tiffany！

照片中，潤娥、秀英和 Sunny 不僅直衝後台，與穿著戲服的 Tiffany 及同劇小演員親密貼貼、開心同框，更化身最強應援團，在演出場館內的各種大型佈景與應援看板前瘋狂「打卡」，還特地跑到 Tiffany 的個人介紹欄前合影留念。三人雖然頂著近乎素顏、穿著隨性私服，也依舊掩蓋不住出眾顏值與青春氣質，野生美貌再度驚豔全網。



這次讓少時成員齊心力挺的音樂劇《柔美的細胞小將》，是改編自全球累積瀏覽量高達 35 億次、被奉為「MZ世代聖經」的超級 IP 網漫，先前改編成電視劇與動畫皆大獲成功。Tiffany 這次在劇中挑大樑飾演女主角「柔美」，用細膩的演技與唱功征服全場。



事實上，少時向來極度團結，先前 Yuri（俞利）也曾親自到場支持秀英的舞台劇《威尼斯商人》，成員們戲裡戲外十年如一日的鐵桿閨蜜情，讓不少老粉（SONE）直呼心頭暖洋洋。



除了音樂劇舞台大受好評，Tiffany 今日更驚喜官宣了世巡行程！為了紀念個人出道 10 週年以及即將在 8 月面世的首張個人正規專輯，她宣布正式啟動亞洲 6 大城市巡迴演唱會「Tiffany Young: Edge of Calm Tour」。巡演將於 9 月 12 日從香港站強勢起跑，隨後陸續登陸雅加達、新加坡、台北、胡志明市及曼谷。屆時 Tiffany 不僅會狂唱多首經典代表作，更預告會首度公開新專輯的神祕新歌，各位 SONE 準備好搶票了嗎？



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