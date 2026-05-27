剛追完《超能路人甲》又有新劇！朴恩斌這次終於演上財閥千金，《驚悚的戀愛》神秘設定一公開就掀起熱議！

朴恩斌真的很努力工作呀！才剛追完《超能路人甲》，沒想到很快又有新劇《驚悚的戀愛》可以期待，讓不少劇迷都超興奮～
tvN全新週末劇《驚悚的戀愛》將於7月18日首播，由朴恩斌、梁世宗、邕聖祐主演，講述看得見鬼魂的財閥繼承女，與極度害怕鬼的檢察官之間，展開無法預測的合作故事，是一部結合靈異與浪漫元素的「奇幻驚悚羅曼史」。
劇中，朴恩斌飾演的千如麗是「Reina Hotel」代表，也是集團會長唯一的血親，擁有外貌、能力與財力，堪稱完美繼承人，卻總與他人保持距離，更被外界稱為「隱居公主」。而她之所以封閉自己，其實是因為擁有能看見、聽見鬼魂的超自然能力，甚至只要與她接觸的人，也會暫時開啟陰陽眼，特殊能力讓她的人生始終充滿孤獨感。
公開的劇照中，千如麗雖穿著華麗時尚，卻始終戴著手套，像是在刻意隔絕與他人的接觸。無論是藏起雙手的小動作，還是帶著疏離感的眼神，都散發出難以親近的冷淡氛圍，也讓人更加好奇她究竟經歷過什麼。
過去朴恩斌曾透過多部作品展現細膩演技，也挑戰過各式各樣的角色，這次終於演上財閥千金，更讓劇迷紛紛直呼：「好期待」、「哇～是能看見鬼魂的財閥」、「剛看完《超能路人甲》，已經等不及新劇了！」而她這次將如何詮釋神秘又孤獨的「千如麗」，也讓人更加期待《驚悚的戀愛》正式開播！
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