朴恩斌、车银优 Netflix 韩剧《超能路人甲》全球爆红！横扫64国TOP10、冲上世界第2掀超能力冒险热潮

Netflix 热门韩剧《超能路人甲》在上线第二周的27日，创下790万观看次数（观看时长除以剧集总时长），登上全球非英语节目排行榜第2名，人气持续飙升中～。（未公开剧照曝光）

此外，该剧还打进全球64个国家的TOP10排行榜。同时公开的未公开剧照，也完整收录了「海城市4人帮」从获得超能力的瞬间，到拯救海城市为止的旅程。



《超能路人甲》是一部超能力喜剧冒险作品。故事以1999年世纪末为背景，描述一群偶然获得超能力的平凡小人物，为了守护世界，与威胁和平的反派展开奋战的故事。

公开的剧照中，也捕捉到为了寻找自由而自导自演事件的「殷彩馜」（朴恩斌 饰），以及被卷入事件的孙京勋（崔代勋 饰）、姜罗宾（林成宰 饰）之间既搞笑又带点心酸的化学反应。







满身鲜血、成为目标的李云情（车银优 饰），则揭开了他过去曾以「神童」身份被培养长大的隐藏故事，同时展现出强烈威胁感。







原本无法好好控制能力的3人组逐渐成长，而李云情也慢慢克服内心创伤，这段过程带给观众共鸣、安慰，以及令人动容的情感。你也跟上这般超能力列车的冒险旅程了吗？



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