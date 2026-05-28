《劉在錫的民宿法則！》變淚崩現場！池睿恩首度鬆口罹癌：醫警告「0.1cm就恐擴散」！劉在錫安慰：幸好現在沒事了

女藝人池睿恩日前在節目中首度坦承罹患甲狀腺癌，讓不少粉絲相當震驚。

在公開的《劉在錫的民宿法則！》中，她與劉在錫、李光洙、邊佑錫等人一同露營，並聊到過去因健康惡化暫停活動的時期。當時一群人正在準備露營料理，劉在錫小心翼翼地開口：「妳現在健康完全恢復了，根本看不出來有生過病。」池睿恩聽完也點頭回應：「對，現在好很多了，真的很慶幸。醫生說原本只要再擴大0.1cm就可能轉移，但我當時的腫瘤算滿多的，還好沒事，真的很感激。」



後來進行到營火晚會的環節時，池睿恩忍不住默默落淚。劉在錫見狀趕緊安慰在場其他人，並解釋說：「大家應該有看到新聞，睿恩之前身體不舒服，幸好現在康復了，才能一起來這裡。」池睿恩去年就曾因為健康問題突然中斷活動，當時經紀公司只低調回應「涉及個人醫療隱私，難以確認」，並未正面說明病情。



此外，池睿恩還在自己的社群平台貼出《劉在錫的民宿法則！》的宣傳照，照片中她與邊佑錫、李光洙並肩坐在花田裡，氣氛看起來相當輕鬆愉快。



《劉在錫的民宿法則！》是劉在錫擔任新手露營場長，與員工李光洙、邊佑錫、池睿恩一起接待客人的實境秀，目前已經播出到第5集，剩下第6到第10集將在6月2日陸續公開。

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