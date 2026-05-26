從《非常律師禹英禑》到《超能路人甲》！「千面演員」朴恩斌：如何用瘋狂演技再次顛覆觀眾想像！

【演員特輯】帶著新作品《超能路人甲》回來，朴恩斌又一次做到了！大眾總是在尋找全新的面孔，同時卻又渴望熟悉且穩定的安心感。這種矛盾的期待，從來都不是件容易滿足的事。然而，卻有一位演員總能做到。她就是每次都以截然不同氣質的人物登場，最終成功說服觀眾的演員——朴恩斌。

貫穿朴恩斌演藝生涯的關鍵詞，就是「挑戰」。她從不安於慣性與舒適圈，而是不斷以陌生又艱難的挑戰，勇敢測試自己的極限。正是靠著這樣激烈而認真的挑戰所累積出的作品履歷，朴恩斌逐漸建立起「值得信賴、可以放心觀看的演員」形象。

例如KBS2韓劇《戀慕》，就是朴恩斌大膽選擇閃耀發光的代表作。她透過女扮男裝的王世子角色，細膩展現出超越性別的厚重氣場，以及隱藏在其背後的悲傷情感。朴恩斌成功將原本看似不可能的設定化為合理，並讓觀眾認可角色的說服力與作品完成度。觀眾也深深沉浸在那位必須拼命求生的人物故事之中，給予熱烈掌聲。



而最深刻將朴恩斌刻印在大眾腦海中的作品，無疑是ENA韓劇《非常律師禹英禑》。飾演患有自閉症類群障礙的天才律師禹英禑，是一項需要極大勇氣的挑戰。朴恩斌為了不傷害任何人，投入極為謹慎且認真的研究。她獨特的步伐、微微顫動的眼神，以及面向世界時的一舉一動，都逐漸打開了觀眾原本封閉的內心。那是一場打破偏見高牆、讓人重新溫暖看待世界的全球熱潮，也是朴恩斌真心所創造出的奇蹟。

之後，朴恩斌的下一步又再次顛覆了大眾預想。她透過 Disney+ 原創影集《狂醫魔徒》，飾演天才醫生兼精神病態殺人魔鄭世玉，展現出冰冷駭人的全新面貌。徹底抹去過往可愛端正形象的朴恩斌，在瘋狂與理性之間遊走，營造出令人窒息的緊張感。即使置身鮮血四濺的殘酷場面中，她依舊以冷靜到令人毛骨悚然的眼神，讓人感受到朴恩斌的戲路遠比外界想像更加寬廣。能自由穿梭於善與惡之間的演技，也帶給觀眾耳目一新的震撼。



一路不停奔跑的朴恩斌，如今又透過15日公開的 Netflix 原創影集《超能路人甲》延續她的變身。這次，她更毫不猶豫地投身於「超能力喜劇冒險」這樣陌生的類型之中。飾演海城市官方問題人物「殷彩馜」的朴恩斌，以難以預測的古怪魅力，為整部作品注入愉快活力。然而，在那份搞怪之下，角色內心堅定又善良的一面，也逐漸成為整部作品核心訊息的象徵，溫暖了觀眾的心。不僅帶來類型劇特有的爽快感，也留下深刻餘韻，朴恩斌再一次完美完成了新的挑戰。

因此，人們會期待朴恩斌下一次的挑戰，也是理所當然的事。因為大家都相信，無論是什麼樣的挑戰，只要是朴恩斌就一定能做到。無論以多麼陌生的新面貌出現，她始終不斷打破自己的極限，走出屬於自己的道路。就像過去一直如此，我們也深信，未來繼續見證朴恩斌的挑戰與成功，依然會帶給大家無比巨大的喜悅。

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