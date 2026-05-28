不認也不否認！DAY6度云戀愛、結婚傳聞神隱2天首發聲：團不會散，再等一下下！ 粉絲不買單

韓國人氣樂團DAY6成員度云在爆出戀愛、結婚傳聞後，沉默了兩天終於開口了。

度云今天（28日）凌晨在個人頻道上發文，寫下：「我們團就算死了也不會解散。 我哪都不會去，不好的留言也請不要看，這陣子有關我的報導，就算看到了也直接無視。 讓你們難過，對不起。」接著又補了一句：「再等一下下。」這番言論被解讀為在戀愛、結婚爭議中，試圖安撫粉絲。



之前度云被爆出和YouTuber柳智友（音譯，也是創作者柳惠珠的妹妹）熱戀中，甚至傳出準備結婚。 網友翻出兩人用情侶配飾，還有人聲稱目擊他們一起見了婚禮策劃公司。 對此，度云所屬公司JYP娛樂在26日傳聞爆出時只低調回應「沒有立場」，沒有否認也沒有承認。



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粉絲這幾天心情已經不太好，不少人氣罵「根本是在騙粉絲」。 更讓人不滿的是度云在緋聞傳開後，個人YouTube頻道還照常上片，完全沒先對外說明，結果影片上傳12小時內留言就飆破4千則。 如今他終於發聲，卻還是沒把戀愛、結婚說清楚，只留下一段曖昧不清的話，反而讓負面情緒繼續延燒，這樁緋聞也瞬間成為燙手山芋。

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