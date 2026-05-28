金秀賢復出之路又遇山？ Sulli親哥再撂狠話：敢再爬出來就開戰第二回合

韓國YouTube頻道《橫豎研究所》的運用者金世義日前因遭羈押，這讓先前深陷私生活風波的男星金秀賢，似乎迎來了翻身契機。 然而，演藝圈內外普遍認為，金秀賢想真正回歸螢光幕，恐怕仍是「過了一山又一山」，沒那麼簡單。

金世義過去曾爆料，稱已故女星金賽綸未成年時曾與金秀賢交往，如今金世義遭拘留，金秀賢方面隨即發表聲明，表示「真相終於大白」，態度顯得相當振奮。 不過，就在同一天，另一位已故女星Sulli（雪莉）的親哥哥卻接連發文，讓氣氛再度緊繃。



Sulli的哥哥22日在IG上透露：「我手上有長達37分鐘、妹妹前經紀人的通話錄音檔。」他不僅直接點名金秀賢及其表哥、導演李沙朗，更強調錄音內容包含「妹妹當時一些不好的遭遇」，暗示內容對金秀賢相當不利，「我想問的事情很多，但顧慮到媽媽，所以一直在忍。 一年前我只稍微碰了電影相關的事，但我不想再拿這個做文章了。 先說清楚，裡面沒有任何造假。」



Sulli的哥哥接連寫下「敢再爬出來，就開第二回合」、「有一個從外星來的傢伙」等字句，等於公開反對金秀賢復出。 去年他就曾質疑，Sulli在拍攝金秀賢主演、李沙朗執導的電影《REAL》時，被強迫要求拍攝床戲與裸露鏡頭，當時金秀賢方面雖否認施壓，但與遺屬之間的矛盾至今未解。



如今警方認定金世義的爆料為假消息，大眾輿論一度轉向同情金秀賢，但Sulli家屬又預告將公開錄音檔，讓金秀賢再度面臨心理與社會上的雙重壓力。 業界人士分析，雖然金秀賢成功擺脫了假消息的攻擊，但無論是金賽綸還是Sulli，兩家人的情緒糾葛仍是難以忽視的未爆彈，短期內要全面復出並不容易。



金秀賢才剛翻過一座山，眼前卻又迎來更險峻的陡坡。 他能否挺過這條坎坷的復出之路，並帶著新作《山寨人生》順利回歸大眾面前，結果如何備受關注。

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