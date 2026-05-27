池睿恩曬與邊佑錫×李光洙《劉在錫的民宿法則！》溫馨花絮照！李光洙金牙超搶眼，一起捧臉畫面太有愛XD

由劉在錫、李光洙、邊佑錫、池睿恩出演的 Netflix 綜藝《劉在錫的民宿法則！》已經在昨日（26）上線，大家都有看了嗎？

池睿恩於26日在個人 IG 發文寫下「劉在錫 Camp」，並公開多張拍攝花絮照，分享 Netflix 綜藝《劉在錫的民宿法則！》的拍攝現場氛圍。

照片中可以看到她與邊佑錫、李光洙並肩坐在長椅上的畫面，邊佑錫與池睿恩比出V手勢，氣氛輕鬆又自然；李光洙則閉著眼睛悠閒放鬆，展現愜意狀態。另外也有三人在花田中做出捧臉姿勢，真的太可愛！還有李光洙的金牙加上表情也太好笑 XD



照片曝光後也立刻掀起網友熱烈討論：「三人化學反應是什麼」、「太搭了吧」、「怎麼這麼可愛啊嗚嗚」、「《劉在錫的民宿法則！》太有趣了」、「我已經在期待下週到來」、「姐姐和職員們太搭了，我會好好看節目的」等熱烈反應。

《劉在錫的民宿法則！》以「初次挑戰營地主人」的劉在錫為核心，搭配性格各異的員工李光洙、邊佑錫、池睿恩，一同在營地展開吃住玩樂的團體生活。目前節目已於 Netflix 公開至第5集，第6至10集預計將於下月2日接續上線。



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