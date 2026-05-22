「橫豎研究所」金世義遭檢方聲押！警方認定金秀賢戀童緋聞全是假，對話紀錄、錄音檔都涉造假

韓流明星金秀賢因為被疑跟已故女星金賽綸「未成年時期交往」，形象受到不小衝擊。 而當時帶頭爆料、質疑金秀賢的金世義（YouTube「橫豎研究所」負責人），現在反被檢方以涉嫌毀損名譽聲請羈押。

韓媒《中央日報》獨家報導稱根據警方調查，金世義是在明知金賽綸未成年時沒跟金秀賢交往的情況下，為了流量跟收益，惡意捏造散佈假消息。 據《中央日報》取得的首爾江南警察署聲押文件，金世義是為了賺YouTube廣告分紅這類的經濟動機，才會到處亂傳金秀賢的假料。 警方直接在檔裡寫明：「嫌犯明知故犯，明明很清楚金秀賢跟金賽綸沒有在未成年時期交往的事實，卻還是為了抹黑對方，亂傳一些虛假的內容。」



金世義去年3月拿出來當「交往證據」的KakaoTalk對話截圖，經警方確認是偽造的。 手法是這樣：金世義從金賽綸家屬那邊拿到11張、2016年「某人」跟金賽綸的對話截圖，然後他就把對話對象的名字改成「金秀賢」，總共改了7個地方。 警方痛批：「金世義明知根本不知道對話對象是誰，還刻意把資料加工成好像兩人真的有對話一樣。」



去年5月金世義公開的金賽綸錄音檔，警方也認定是用AI合成偽造的。 不只如此，連當初跟金世義一起開記者會、號稱是金賽綸家屬委任的律師，現在也被證實已經被列為案件被告。 警方認為，這位律師不僅提供假資料給金世義，還一起散佈假訊息，甚至擴大跟複製這些謠言，完全是有組織、計劃性地在搞鬼。

對於這點，金秀賢的委託律師高尚祿在SNS上強調：「金秀賢這邊從來沒有告過金賽綸家屬的律師，看起來是檢方發現他有涉嫌當共犯，才會把他轉成被告。 一個律師被認為是共犯轉被告，真的非常罕見。」



警方還補充說，金世義的這些行為已經嚴重到差點毀掉金秀賢的演藝事業跟社會名譽，甚至讓金秀賢到現在都還在接受精神治療。 如果再讓金世義繼續亂傳假消息，恐怕會造成難以挽回的傷害。



不過金世義本人倒是很大聲喊冤，反咬檢方是想阻礙他繼續踢爆真相。 他近期還在直播中嗆說：「我本來要去越南河內，進一步追一個政治人物的性犯罪案件，結果他們為了讓我不去挖新聞，突然莫名其妙就對我申請羈押。」

目前，首爾中央地檢已經在20日以違反《性暴力處罰法》等罪名，向法院聲請羈押金世義。 法院預計在本月26日開庭審理是否需要羈押。

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